Σπείρα νεαρών λήστευε ανήλικους στη Θεσσαλονίκη

Σπείρα νεαρών φέρεται να διέπραττε ληστείες στην περιοχή πέριξ του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού (Ν.Σ.Σ.) Θεσσαλονίκης, με θύματα κυρίως ανήλικους.
Ως μέλη της ταυτοποιήθηκαν τέσσερα άτομα -δύο 19χρονοι, ένα 22χρονος κι ένας 17χρονος, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.
Σύμφωνα με την αστυνομία, από τον περασμένο Σεπτέμβριο, τα μέλη της σπείρας – ενεργώντας, ανάλογα με την περίπτωση, με άγνωστους συνεργούς και με διαφορετική σύνθεση – φέρονται να έκαναν δέκα ληστείες, άλλοτε υπό την απειλή αιχμηρού αντικείμενου κι άλλοτε με χρήση βίας ή απειλής χρήσης βίας, αποσπώντας από τους παθόντες τιμαλφή και προσωπικά αντικείμενα, αξίας σχεδόν 7.000 ευρώ.
Ο 17χρονος συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην περιοχή της Ξηροκρήνης για απείθεια, καθώς ενόψει αστυνομικού ελέγχου τράπηκε σε φυγή και ανέβηκε σε αστικό λεωφορείου, όπου ακινητοποιήθηκε.
