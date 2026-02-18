search
18.02.2026
18.02.2026 08:48

Ισχυροί άνεμοι «σάρωσαν» την Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

thessaloniki_anemoi

Πτώσεις δέντρων και αντικείμενων, διακοπές ρεύματος, αλλά και προβλήματα στις συγκοινωνίες, προκάλεσε ο ισχυρός Βαρδάρης στη Θεσσαλονίκη, με ισχυρές ριπές ανέμου που φτάνουν τα 9 μποφόρ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις στη Θεσσαλονίκη και επενέβη -μέχρι στιγμής- σε 32 περιπτώσεις για κοπές δέντρων και 57 για απομάκρυνση αντικείμενων.

Συνολικά, σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας οι πυροσβέστες επιχείρησαν σε 88 περιστατικά για κοπές δέντρων και σε 33 για αφαιρέσεις αντικειμένων. Δεν αναφέρθηκαν πάντως τραυματισμοί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, χθες το βράδυ διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη, λόγω πτώσης δέντρου επί της γραμμής, η οποία προκάλεσε και διακοπή στην ηλεκτροδότηση. Ωστ΄΄οσο το πρωί της Τετάρτης η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

Επιπλέον, προβλήματα αναφέρθηκαν στις προσγειώσεις αεροσκαφών στον αερολιμένα «Μακεδονία».

Την ίδια ώρα, διακοπές ρεύματος προκλήθηκαν σε περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, όπως στο Μελισσοχώρι, στα Πεύκα, στη Θέρμη κ.α.

Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να εξασθενίσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις.

Untitled design
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Η Σελήνη «τρέμει» – Ti δείχνουν νέες τεκτονικές μελέτες

mitrousi-new
LIFESTYLE

Μαρίλια Μητρούση: «Είμαι αυτοδημιούργητη, έχω παλέψει πολύ για αυτό που έχω καταφέρει μέχρι σήμερα» (Video)

Untitled-23
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι είναι τα Super Hybrid που έχουν γεμίσει την ελληνική αγορά – Ποιες εταιρείες τα φέρνουν

MARGARITIS_SXINAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς έτοιμος (κι αυτός) να… προσφέρει

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

M2
ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε η γη στο Μαζαράκι: Το μήκος της κατολίσθησης ξεπερνά τα 700 μέτρα, μετέφεραν μαθητές στην πλάτη μέσα από χωράφια - Βίντεο από drone

