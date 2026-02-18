Ισχυροί άνεμοι «σάρωσαν» την Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Πτώσεις δέντρων και αντικείμενων, διακοπές ρεύματος, αλλά και προβλήματα στις συγκοινωνίες, προκάλεσε ο ισχυρός Βαρδάρης στη Θεσσαλονίκη, με ισχυρές ριπές ανέμου που φτάνουν τα 9 μποφόρ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις στη Θεσσαλονίκη και επενέβη -μέχρι στιγμής- σε 32 περιπτώσεις για κοπές δέντρων και 57 για απομάκρυνση αντικείμενων.

Συνολικά, σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας οι πυροσβέστες επιχείρησαν σε 88 περιστατικά για κοπές δέντρων και σε 33 για αφαιρέσεις αντικειμένων. Δεν αναφέρθηκαν πάντως τραυματισμοί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, χθες το βράδυ διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη, λόγω πτώσης δέντρου επί της γραμμής, η οποία προκάλεσε και διακοπή στην ηλεκτροδότηση. Ωστ΄΄οσο το πρωί της Τετάρτης η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

Επιπλέον, προβλήματα αναφέρθηκαν στις προσγειώσεις αεροσκαφών στον αερολιμένα «Μακεδονία».

Την ίδια ώρα, διακοπές ρεύματος προκλήθηκαν σε περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, όπως στο Μελισσοχώρι, στα Πεύκα, στη Θέρμη κ.α.

Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να εξασθενίσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις.

