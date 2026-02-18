Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη – Είχε διακοπεί λόγω πτώσης δέντρου στις γραμμές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πρωινή ενημέρωση της Hellenic Train, η αποκατάσταση έγινε στις 00:45.
Η κυκλοφορία είχε διακοπεί από χθες, στις 22:35, λόγω πτώσης δέντρου στις γραμμές
Παράλληλα, από την πτώση του δέντρου προκλήθηκε και διακοπή στην ηλεκτροδότηση.
