Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Αττική Οδό, Σκαραμαγκά και Κηφισίας -Με προβλήματα η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας

Με πολλά προβλήματα πραγματοποιείται η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και τα μεγάλα οδικά δίκτυα του λεκανοπεδίου, εν μέσω της απεργίας των ταξί που συνεχίζεται.

Στο «κόκκινο» είναι η Λεωφόρος Κηφισού καθώς η κίνηση πραγματοποιείται αργά στο ρεύμα για Πειραιά από τη Νέα Φιλαδέλφεια ως το Αιγάλεω.

Στη Λεωφόρο Σχιστού στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά, αλλά και τη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά, τα αυτοκίνητα κινούνται επίσης με χαμηλές ταχύτητες.

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» επικρατεί και στην Αττική οδό καθώς στο ρεύμα για αεροδρόμιο, η καθυστέρηση φτάνει τα 20 λεπτά λόγω συμφόρησης από την έξοδο της Μεταμόρφωσης ως και την Δουκίσσης Πλακεντίας.

Επίσης δύσκολη είναι η μετακίνηση και στην Λ. Κηφισίας στην άνοδό της, αλλά και σε δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Η κατάσταση ως έχει στο Λεκανοπέδιο μετά τις 09:30:

