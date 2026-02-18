Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αιγάλεω – 21χρονος κατέληξε σε τζαμαρία αντιπροσωπείας αυτοκινήτων

Σκηνές κινηματογραφικής καταδίωξης εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στο Αιγάλεω, όταν ένας 21χρονος οδηγός ΙΧ δεν σταμάτησε σε έλεγχο της αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, δέκα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στην συμβολή των οδών Θηβών και Αδριανουπόλεως, αστυνομικοί του έκαναν σήμα για έλεγχο.

Εκείνος όμως δεν σταμάτησε, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο νεαρός μπήκε ανάποδα σε μονόδρομους, βγήκε ξανά στην Θηβών και στην συνέχεια στην Λεωφόρο Αθηνών.

Κοντά στον Κηφισό προσέκρουσε το ΙΧ σε τζαμαρία αντιπροσωπείας αυτοκινήτων. Τελικά συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Τροχαία Περιστερίου.

Ο 21χρονος οδηγός αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

