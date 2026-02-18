Στους δρόμους οι συνταξιούχοι – Συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Αθήνας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν σήμερα στις 10:00 στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις, ενώ, στη συνέχεια, θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι διεκδικήσεις των συνταξιούχων είναι οι εξής:
