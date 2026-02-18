ΕΟΠΥΥ: Πλήρης κάλυψη δαπανών υγείας που δεν συνταγογραφούνται στους τραυματίες του δυστυχήματος των Τεμπών

Αποζημίωση 100% προβλέπει ο ΕΟΠΥΥ για υπηρεσίες και ιατροτεχνολογικά προϊόντα που δεν μπορούν να συνταγογραφηθούν για την αποκατάσταση των τραυματιών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Με απόφαση της Διοίκησης του Οργανισμού, «οι πολίτες, οι οποίοι, έχουν χαρακτηριστεί ως τραυματίες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης/02/2023 και έχουν πραγματοποιήσει ή πρόκειται να πραγματοποιήσουν δαπάνες για παροχές υγείας και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, οι οποίες δεν δύνανται να συνταγογραφηθούν ηλεκτρονικά και να εκτελεστούν σε συμβεβλημένο πάροχο, είτε μέσω των γνωματεύσεων παροχών του ΕΚΠΥ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είτε μέσω της ΗΔΥΚΑ, δύνανται να αποζημιωθούν σε ποσοστό 100%, κατόπιν υποβολής ατομικού αιτήματος.

Η ανωτέρω αποζημίωση πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής ατομικού αιτήματος από τους δικαιούχους, με προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών (ενδεικτικά: ιατρική γνωμάτευση, απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς κ.λπ.) στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η υποβολή του ατομικού αιτήματος δύναται να πραγματοποιηθεί είτε με φυσική παρουσία στις ΠΕ.ΔΙ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είτε μέσω του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ). Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η έκδοση της σχετικής απόφασης αποζημίωσης για τις παροχές υγείας διενεργούνται από τις αρμόδιες ΠΕ.ΔΙ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ».

