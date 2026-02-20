Αυθεντικές οι φωτογραφίες της Καισαριανής – Είναι 262, τις αγοράζει το υπουργείο Πολιτισμού (photos)

Αυθεντική είναι η συλλογή Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες -ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται και αυτές από τις εκτελέσεις της Καισαριανής, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Παράλληλα, η Μενδώνη γνωστοποίησε ότι υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών.

Αναλυτικά η δήλωση της Μενδώνη για την απόκτηση της συλλογής Χόιερ:

«Σήμερα, στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ, η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού συναντήθηκε με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε.

Η αντιπροσωπεία εξέτασε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή.

Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού.

Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών».

Ωστόσο, η αυθεντικότητα της συλλογής θεωρούνταν δεδομένη, από τη στιγμή που στην πίσω πλευρά τους αναγράφεται η λέξη «Αθήνα» στα γερμανικά και η ημερομηνία 1.5.1944.

Αυτός ήταν και ο λόγος που το υπουργείο Πολιτισμού, μετά την θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων προχώρησε, προχθές, στην κήρυξη του συνόλου της συλλογής ως μνημείου εξαιτίας της ιδιαίτερης ιστορικής αξίας της ως τεκμηρίου της διαμόρφωσης αντιλήψεων και στάσεων με εργαλείο την εικόνα, από την πλευρά των προπαγανδιστικών μηχανισμών των στρατευμάτων Κατοχής, στην Ελλάδα, την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Στη συλλογή του γερμανού υπολογαχού βρίσκονται και φωτογραφίες από δημοφιλή ελληνικά μνημεία, όπως η Ακρόπολη και το Παναθηναϊκό Στάδιο, Έλληνες και Ελληνίδες με παραδοσιακές φορεσιές, κρατούμενους σε στρατόπεδα, εξαθλιωμένους ζητιάνους και μικρά παιδιά.

