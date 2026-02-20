Καθαρά Δευτέρα – Ξεκίνησε η έξοδος, αυξημένα τα μέτρα της τροχαίας από τις 16:00

Με τους εκδρομείς της Καθαράς Δευτέρας να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα, η Τροχαία θέτει σε εφαρμογή από σήμερα, Παρασκευή, στις 16:00 το απόγευμα, έκτακτα μέτρα.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της κακοκαιρίας.

Έκτακτα μέτρα θα εφαρμοστούν σε σημεία του οδικού δικτύου όπου καταγράφονται συχνά τροχαία, ενώ αυξημένα θα είναι τα μέτρα ελέγχου σε εισόδους και εξόδους των πόλεων, αλλά και σε αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων και τρένων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συγκρότηση συνεργείων ελέγχων σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου, με στόχο τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η υπερβολική ταχύτητα.

Παράλληλα, θα ισχύσουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας για φορτηγά οχήματα μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Συγκεκριμένα, για σήμερα η απαγόρευση ισχύει από τις 16:00 έως τις 21:00, ενώ αύριο από τις 08:00 έως τις 13:00.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή ώστε η μετακίνηση να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια.

Ξεκίνησε η έξοδος

Η κίνηση είναι ήδη αυξημένη σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Στο ρεύμα προς Πειραιά και Κόρινθο παρατηρείται μεγαλύτερος όγκος οχημάτων σε σχέση με το ρεύμα προς Λαμία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, ο όγκος των οχημάτων θα αυξηθεί τις επόμενες ώρες τόσο προς τις εθνικές οδούς όσο και προς το αεροδρόμιο.

Στα ΚΤΕΛ Κηφισού, οι περισσότεροι εκδρομείς έχουν προορισμό την Πάτρα όπου κορυφώνονται οι εκδηλώσεις του καρναβαλιού. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, από τις 5:30 το πρωί έχουν προστεθεί έκτακτα δρομολόγια, με αναχωρήσεις ανά 10 έως 15 λεπτά, ενώ σε ώρες αιχμής η συχνότητα φτάνει ακόμη και ανά 5 λεπτά. Μέχρι το μεσημέρι είχαν ήδη αναχωρήσει 40 πούλμαν, όλα με πληρότητα 100%.

Οι υπεύθυνοι του σταθμού εκτιμούν ότι έως το βράδυ θα έχουν αναχωρήσει συνολικά 170 πούλμαν με προορισμό την Πάτρα. Κάθε λεωφορείο μεταφέρει από 49 έως 51 επιβάτες, γεγονός που σημαίνει ότι περισσότεροι από 8.000 ταξιδιώτες – στην πλειονότητά τους φοιτητές – αναμένεται να φτάσουν στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στα ΚΤΕΛ Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, όπου καταγράφεται αυξημένη επιβατική κίνηση από τις πρωινές ώρες. Αρκετοί εκδρομείς έχουν προορισμό την Πάτρα και την Ξάνθη αλλά και άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, είτε για διασκέδαση είτε για να επισκεφθούν τις ιδιαίτερες πατρίδες τους.

Έχουν ήδη δρομολογηθεί έκτακτα λεωφορεία για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης, ενώ η συχνότητα των δρομολογίων αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια της ημέρας.

