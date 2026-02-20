Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Δεν μπορεί να δέρνουν μόνο οι διαδηλωτές» – Ένταση και στη Μυτιλήνη

«Αυτό που λέω από χθες είναι ότι η βασική μας διαφορά και το σημείο της υπεροχής της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας είναι ότι στο δικό μας πολίτευμα, άνθρωποι αυτών των ιδεών μπορούν να διαδηλώνουν όσο θέλουν. Αν αυτοί κυβερνούσαν την Ελλάδα, εμείς θα ήμασταν στα γκούλαγκ. Αυτή είναι η διαφορά», σχολίασε τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Ert Radio 105,8.

Απαντώντας, επίσης, σε όσους τον κατηγορούν ότι προχώρησε στην επίσκεψη παρά την παρουσία των διαδηλωτών, ο υπουργός Υγείας είπε «τι πρέπει να κάνει ο υπουργός Υγείας; Να υποχωρήσει στον τραμπουκισμό; Δηλαδή να ακυρώσω εγώ τα εγκαίνια με προσκεκλημένους του Μητροπολίτη, τον μηχανικό που κατασκεύασε το έργο και να τους πω, παιδιά ακούστε, επειδή τώρα μαζεύτηκαν αυτοί να το κάνουμε μια άλλη μέρα ή μια άλλη ώρα και άρα να δείξω σε αυτούς ότι αντιλαμβάνομαι ότι έχουν κάποιου είδους εξουσία στο νοσοκομείο; Ή να επιμείνω στην αρχή ότι το κράτος δεν μπορεί να υποχωρεί στην βία;»

Αφού, δε, σημείωσε ότι οι διαδηλωτές της Πέμπτης «είναι μέλη του σωματείου που είναι ΚΚΕ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ εκλεγμένοι. Προφανώς τους ξέρω. Και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, προσκείμενο στο ΚΚΕ», τόνισε ότι το θέμα για το οποίο διαμαρτύρονταν έχει λυθεί ήδη.

«Αυτό για το οποίο φωνάζανε ότι δήθεν πήραμε 14 ειδικευόμενους από τη Νίκαια γι’ αυτό εκνευρίστηκαν, το έχουμε ήδη λύσει σε συμφωνία μαζί τους 3 μέρες πριν, την Παρασκευή και 13 στο γραφείο μου. Ξέρουν τη λύση που έχουμε δώσει. Γράψαμε και διάταξη νόμου. Τους έχουμε δείξει τη διάταξη νόμου, ξέρουν και πότε θα ψηφιστεί. Φωνάζουν για κάτι που έχει ήδη λυθεί».

«Έδωσα συγχαρητήρια στον Χρυσοχοΐδη»

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε επίσης ότι οι αστυνομικοί «έδειξαν φοβερό επαγγελματισμό. Εγώ πήρα τον κύριο Χρυσοχοΐδη και του έδωσα συγχαρητήρια». Εξηγώντας, μάλιστα, γιατί το έκανε αυτό, ο υπουργός Υγείας είπε «έχει φτάσει εκεί η αστυνομία. Δεν έχουν πει οι αστυνομικοί κιχ, δεν έχουν προκαλέσει κανέναν. Όταν αρχίζουν τα επεισόδια, τους βαράγανε, τους φτύνανε, τους βρίζανε. Μιλάμε για συμπεριφορά κάφρων πραγματικά. Οι αστυνομικοί, απολύτως καλά εκπαιδευμένοι, δεν απαντούσαν απολύτως σε καμία πρόκληση, μέχρι που άρχισε η κανονική βία, όταν άρχισαν δηλαδή να βαράνε οι διαδηλωτές».

«Προφανώς, όταν αρχίζουν να βαράνε οι διαδηλωτές δεν μπορεί η αστυνομία να αντιδρά με στωικότητα. Οι γκλομπιές που λέτε, ήρθαν ως αποτέλεσμα της φοβερής βίας των διαδηλωτών και ήταν ο μόνος τρόπος για να σταματήσουν τη βία. Να ξέρετε ότι κάποια στιγμή, όταν ήμασταν μέσα στα εγκαίνια, παραλίγο να γκρεμίσουν την πόρτα, την πόρτα την καινούργια, να την γκρεμίσουν κάτω, να σπάσουν τα τζάμια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να δέρνουν μόνο οι διαδηλωτές. Η αστυνομία αποτελεί νόμιμη κρατική υπηρεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να ερεθίζει η παρουσία της Αστυνομίας. Δεν είναι παράνομη η αστυνομία» συμπλήρωσε στο πλαίσιο αυτό.

Η πρόοδος στα νοσοκομεία

Σχετικά με τις κατηγορίες ότι ανακαινίζονται τα νοσοκομεία αλλά δεν υπάρχει το απαιτούμενο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό να τα στελεχώσει, τόνισε «εάν μου πείτε ότι υπάρχει ένα νοσοκομείο στα 127 που διοικώ, που έχει πολύ μεγάλη πρόοδο σε όλους τους δείκτες όσο το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, η απάντηση είναι όχι. Το Γενικό Κρατικό Νίκαιας είχε προϋπολογισμό το 2019 33,8 εκατομμύρια, το 2025 58,6 εκατομμύρια, ανέβηκε 76%. Σε ιατρικό προσωπικό, έχει συν 65 γιατρούς, σε νοσηλευτικό προσωπικό, συν 155 νοσηλευτές, Σε λοιπό προσωπικό συν 133, σε ειδικευόμενους αν θυμάμαι καλά συν 46. Μιλάμε ότι μέσα σε 7 χρόνια έχει 400 άτομα αύξηση προσωπικού. 400 στα 1900. Δηλαδή μιλάμε για μια τάξη άνω του 20%, όλου του προσωπικού.

Είναι δυνατόν τώρα να μιλάμε στα σοβαρά σε ένα νοσοκομείο που η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και η παρούσα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχει προσθέσει 400 άτομα προσωπικό ότι αυτό το νοσοκομείο διαμαρτύρεται για έλλειψη προσωπικού;», συμπλήρωσε.



Ένταση και στη Μυτιλήνη

Στο μεταξύ, ένταση επικράτησε σήμερα και στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης Βοστάνειο, κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας.

Αστυνομικοί σχημάτισαν κλοιό μπροστά από το νοσοκομείο, και εμπόδισαν τους υγειονομικούς να προσεγγίσουν τον χώρο όπου βρισκόταν ο Άδωνις Γεωργιάδης.

