Θεσσαλονίκη: 87χρονος οδηγός παρέσυρε πεζή, του είχε αφαιρεθεί η άδεια

Ένας 87χρονος οδηγός ενεπλάκη σε τροχαίο με τραυματισμό πεζής, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε άδεια οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για παράβαση του ΚΟΚ.

Συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ, με προφορική εντολή εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος.

Η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελία για τα περαιτέρω.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο στην Πατησίων: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 28χρονος μοτοσικλετιστής που παρέσυρε και σκότωσε την 74χρονη (video)

Θεσσαλονίκη: 24χρονος κατηγορείται ότι βίασε ανήλικη μέσα σε περίπτερο

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 16χρονο που έσπρωξε και τραυμάτισε 17χρονη έγκυο – Κατηγορείται και για revenge porn