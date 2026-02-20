search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 14:15
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.02.2026 11:53

Θεσσαλονίκη: 87χρονος οδηγός παρέσυρε πεζή, του είχε αφαιρεθεί η άδεια

20.02.2026 11:53
ilikiomenos_odigos
shutterstock

Ένας 87χρονος οδηγός ενεπλάκη σε τροχαίο με τραυματισμό πεζής, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε άδεια οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για παράβαση του ΚΟΚ.

Συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ, με προφορική εντολή εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος.

Η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελία για τα περαιτέρω.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο στην Πατησίων: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 28χρονος μοτοσικλετιστής που παρέσυρε και σκότωσε την 74χρονη (video)

Θεσσαλονίκη: 24χρονος κατηγορείται ότι βίασε ανήλικη μέσα σε περίπτερο

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 16χρονο που έσπρωξε και τραυμάτισε 17χρονη έγκυο – Κατηγορείται και για revenge porn

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
public-ekptoseis-new
BUSINESS

Τελευταίες Ημέρες Χειμερινών Εκπτώσεων στα Public

epstein_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Οι εκτελεστές της διαθήκης προτείνουν στα θύματα αποζημίωση από 25 ως 35 εκατομμύρια δολάρια

worldline-3
ADVERTORIAL

Η Worldline στην HORECA 2026: Ένας Κόσμος Πληρωμών, για κάθε επιχείρηση

adv–new-
ADVERTORIAL

Τελευταία παράσταση | Στο Εκκοκκιστήριο της Μαρίας Χασιώτη | Τετάρτη 25/2

syntaxiouxoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Αποκάλυψη σοκ για τις νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα – Χαμηλότερες κατά 46,2% από του δημοσίου 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

karalis manolo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

fcas-4
ΚΟΣΜΟΣ

SCAF/FCAS: Τι είναι το μαχητικό 6ης γενιάς που θέλει να φτιάξει η Ευρώπη, αλλά Γαλλία και Γερμανία δεν μπορούν να συνεργαστούν  

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Για 22.000 ευρώ χάθηκαν 5 ζωές, ο Τζιωρτζιώτης απέρριψε πρόταση εταιρείας για το δίκτυο υγραερίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 14:14
public-ekptoseis-new
BUSINESS

Τελευταίες Ημέρες Χειμερινών Εκπτώσεων στα Public

epstein_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Οι εκτελεστές της διαθήκης προτείνουν στα θύματα αποζημίωση από 25 ως 35 εκατομμύρια δολάρια

worldline-3
ADVERTORIAL

Η Worldline στην HORECA 2026: Ένας Κόσμος Πληρωμών, για κάθε επιχείρηση

1 / 3