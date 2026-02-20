Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 16χρονο που έσπρωξε και τραυμάτισε 17χρονη έγκυο – Κατηγορείται και για revenge porn

Στη σύλληψη ενός 16χρονου άνδρα προχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης (19/2) στη Θεσσαλονίκη η αστυνομία.

Ο νεαρός κατηγορείται ότι έσπρωξε την 17χρονη φίλη του, η οποία μάλιστα είναι έγκυος, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί.

Μάλιστα, ο ίδιος κατηγορείται ότι, προ μίας εβδομάδας, ανάρτησε βίντεο με προσωπικές στιγμές της 16χρονης, στην προσωπική του σελίδα σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο στη συνέχεια κατέβασε.

Μετά το τελευταίο περιστατικό και καταγγελία της κοπέλας, ο 16χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφια, επικίνδυνη σωματική βλάβη και απειλή.

Διαβάστε επίσης:

Στο Εφετείο υποβασταζόμενη η Πισπιρίγκου – Αναβλήθηκε για τις 4 Δεκεμβρίου η υπόθεση των θανάτων των δύο παιδιών της

Η Ύδρα έγινε Χόλιγουντ: 250 άτομα συνεργείο, τεχνητή βροχή στο λιμάνι και ο Μπραντ Πιτ στα σοκάκια του νησιού

Βιολάντα: Και νέα πρόσωπα στο «κάδρο» των ερευνών για τη φονική έκρηξη, «ανήξερος» ο Τζιωρτζιώτης, τον διαψεύδουν μάρτυρες και στοιχεία (videos)