ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 12:17
20.02.2026 11:03

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 16χρονο που έσπρωξε και τραυμάτισε 17χρονη έγκυο – Κατηγορείται και για revenge porn

20.02.2026 11:03
astynomia_new
Φωτογραφία αρχείου

Στη σύλληψη ενός 16χρονου άνδρα προχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης (19/2) στη Θεσσαλονίκη η αστυνομία.

Ο νεαρός κατηγορείται ότι έσπρωξε την 17χρονη φίλη του, η οποία μάλιστα είναι έγκυος, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί.

Μάλιστα, ο ίδιος κατηγορείται ότι, προ μίας εβδομάδας, ανάρτησε βίντεο με προσωπικές στιγμές της 16χρονης, στην προσωπική του σελίδα σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο στη συνέχεια κατέβασε.

Μετά το τελευταίο περιστατικό και καταγγελία της κοπέλας, ο 16χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφια, επικίνδυνη σωματική βλάβη και απειλή.

