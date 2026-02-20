Στο Εφετείο υποβασταζόμενη η Πισπιρίγκου – Αναβλήθηκε για τις 4 Δεκεμβρίου η υπόθεση των θανάτων των δύο παιδιών της

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Από της 8:30 βρέθηκε στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως η Ρούλα Πισπιρίγκου, όπου θα εκδικάζονταν η υπόθεση των θανάτων των δύο παιδιών της, Ίριδας και Μαλένας, σε δεύτερο βαθμό.
Η Πισπιρίγκου εισήλθε στο κτίριο υποβασταζόμενη και με μπαστούνι καθώς λόγω ενός θέματος υγείας περπατούσε με δυσκολία.
Η Πισπιρίγκου έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε δις ισόβια από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο. Η δίκη ωστόσο αναβλήθηκε για τις 4 Δεκεμβρίου καθώς υπήρξε κόλλημα με την δικηγόρο της.
