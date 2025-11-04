search
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

04.11.2025 21:32

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Ρούλα Πισπιρίγκου – Επιδεινώθηκε η υγεία της

04.11.2025 21:32
PISPIRIGKOU
Eurokinissi

Εκτάκτως στο νοσοκομείο διεκομίσθη η Ρούλα Πισπιρίγκου, λόγω σημαντικής επιδείνωσης της υγείας της.

Σύμφωνα με το pelop.gr, η υγεία της Ρούλας Πισπιρίγκου, η οποία πάσχει από ερυθηματώδη λύκο, επιδεινώθηκε δραματικά τις τελευταίες ώρες, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η διακομιδή της σε νοσοκομείο.

Όπως ανέφερε η δικηγόρος της, η Ρούλα Πισπιρίγκου – η οποία έχει καταδικαστεί πρωτόδικα για τις δολοφονίες των τριών παιδιών της, της Μαλένας, της Ίριδας και της Τζωρτζίνας –, ένιωσε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και διεκομίσθη στο νοσοκομείο για να την εξετάσει γαστρεντερολόγος και να υποβληθεί σε εξετάσεις.

