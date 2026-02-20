Βιολάντα: Και νέα πρόσωπα στο «κάδρο» των ερευνών για τη φονική έκρηξη, «ανήξερος» ο Τζιωρτζιώτης, τον διαψεύδουν μάρτυρες και στοιχεία (videos)

Τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές και όσα ανέφερε στην απολογία του ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», ανοίγουν τον κύκλο των ερευνών για τους υπαίτιους της φονικής έκρηξης με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες.

Καταλυτικό ρόλο για τον καταλογισμό ευθυνών, παίζουν ο χρόνος και οι προδιαγραφές των τεχνικών εργασιών που έγιναν στις σωληνώσεις μεταφοράς αερίου.

Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης αναμένεται να βρεθούν όσοι υπέγραφαν μελέτες, αδειοδοτήσεις και είχαν την επίβλεψη εργασιών αλλά και κρατικοί λειτουργοί με ελεγκτικό ρόλο.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

Πολιτικούς μηχανικούς

Μηχανολόγους μηχανικούς

Πολεοδόμους

Στελέχη της Περιφέρειας και της Πυροσβεστικής

Οι επαγγελματίες αυτοί, με τις υπογραφές ή τις παραλείψεις τους, διαδραμάτισαν ρόλο στην αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στη φονική έκρηξη και στον θάνατο 5 εργαζομένων.

Πόρισμα – καταπέλτης

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο πολυσέλιδο πόρισμα που έχει εκπονήσει αποτυπώνει ξεκάθαρα τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες.

Όπως μεταδόθηκε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, η ηλεκτροβάνα που έπρεπε να διακόπτει την παροχή προπανίου σε περίπτωση διαρροής, ήταν αποσυνδεδεμένη και το καλώδιο κρεμόταν.

Σύμφωνα με το πόρισμα, ακόμη και να υπήρχαν ανιχνευτές εντός του κτιρίου που κάηκε, αυτοί δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, καθότι η ηλεκτροβάνα ήταν αποσυνδεδεμένη και δεν θα μπορούσε να επιτελέσει τον κύριο σκοπό της τη διακοπή παροχής αερίου.

Την ίδια στιγμή αίσθηση προκαλεί και το βίντεο από τις έρευνες που έγιναν μετά την τραγωδία που απεικονίζει τον μηχανολόγο μηχανικό να κρατά τη συσκευή ανίχνευσης προπανίου, τη στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή.

Τα ρίχνει στους άλλους ο Τζιωρτζιώτης

Την ίδια ώρα η πλευρά του κατηγορούμενου επιχειρηματία ετοιμάζεται την ερχόμενη εβδομάδα να κάνει έφεση κατά της απόφασης προσωρινής του κράτησης όπως αυτή έχει ληφθεί μετά την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Ο Κωσταντίνος Τζιωρτζιώτης στο απολογητικό του υπόμνημα προσπάθησε να επιρρίψει ευθύνες σε άλλους συνεργάτες του που είχαν υπογράψει σχετικές εργασίες.

Στο υπόμνημα του αναφέρει πως «Η δράση εξωτερικών παραγόντων και η πολυπαραγοντική φύση της έκρηξης αποκλείουν την ευθύνη ως αποκλειστική και άμεση δική μου και εξ ενδεχομένου δόλου τυχόν προκύπτουσα. Οι τυχόν παραλείψεις οφείλονταν σε παραλείψεις των οργάνων που εμπιστευόμουν και χρησιμοποιούσα και σε εκ μέρους τους ανθρώπινη λανθασμένη εκτίμηση του κινδύνου και ποτέ σε αποδοχή του αποτελέσματος».

Μάλιστα αναφορικά με την οσμή που πολλοί μάρτυρες αναφέρουν πως παρατήρησαν πριν την έκρηξη τονίζει πως «δεν υπήρξε ενημέρωση μου και γνώση μου για οσμή αερίου. Η τυχόν οσμή από τις τουαλέτες αντιμετωπίστηκε με επέμβαση του υδραυλικού. Ουδεμία ειδική ή άλλη όχληση ή ενημέρωση υπήρξε προς εμένα».

Παράλληλα μέσω του υπομνήματος ισχυρίστηκε πως δεν μπορεί να σταθεί η κατηγορία για πρόκληση έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο η οποία είναι κακούργημα.

«Η τραγικότητα των συνεπειών μιας ολικής, απώλειας ανθρωπίνων ζωών , μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνετο και η ζωή όλων των μελών της οικογένειάς μου και εμού προσωπικώς και η ΟΛΙΚΗ καταστροφή της επιχειρήσεως μου, απαγορεύει πλήρως την συνδρομή και του παραμικρού ίχνους δόλου, δια πρόκληση εκρήξεως εκ μέρους μου με τις άνω συνέπειες και ως εκ τούτου είναι εξαιρετικά παράλογο και αντίθετο σε κάθε έννοια ανθρώπινης λογικής», επισημαίνει κατά την απολογία του.

Αδιάσειστα στοιχεία

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες τα στοιχεία είναι αδιάσειστα και παρουσιάζουν ότι ο ίδιος γνώριζε για την μυρωδιά, καθώς του το είχαν μεταφέρει, παρά το ότι ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν έχει φτάσει ποτέ στα αυτιά του, παρά τις τελευταίες ημέρες πριν την έκρηξη.

Στην απολογία του, φέρεται να είπε ότι είναι ένας άνθρωπος που διαχειρίζεται και διευθύνει μία επιχείρηση με πολύ μεγάλο τζίρο και δεν θα μπορούσε να έχει γνώση για τα τεχνικά ζητήματα. Γι’ αυτόν τον λόγο είχε συνεργάτες γύρω του, μηχανολόγους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και ηλεκτρολόγους που έκαναν αυτή τη δουλειά.

Ο ανακριτής επέμεινε στο εάν και πότε έμαθε ο ιδιοκτήτης για αναφορές έντονης οσμής. «Δεν υπήρξε ενημέρωση μου και γνώση μου για οσμή αερίου. Η τυχόν οσμή από τις τουαλέτες αντιμετωπίστηκε με επέμβαση του υδραυλικού. Ουδεμία ειδική ή άλλη όχληση ή ενημέρωση υπήρξε προς εμένα», υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου.

Σύμφωνα με μαρτυρία του εργαζόμενου που ασκούσε καθήκοντα υδραυλικού ωστόσο δύο μήνες πριν από το δυστύχημα, ο ιδιοκτήτης είχε αντιληφθεί την οσμή αερίου κάτι που του είχαν επισημάνει και άλλοι εργαζόμενοι. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την ίδια μαρτυρία, έγιναν μετρήσεις που δεν εντόπισαν κάτι, ενώ έλαβε οδηγία από προϊστάμενο του να απαντά σε όσους εργαζόμενους ανέφεραν οσμή ότι προέρχεται από τους βόθρους.

Αν και ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου επιρρίπτει την ευθύνη στους συνεργάτες τεχνικούς που υπέγραφαν τις τεχνικές μελέτες, τα στοιχεία της δικογραφίας καταδεικνύουν αστοχίες και κενά ασφαλείας. Δύο υπέργειες δεξαμενές –9.000 και 5.000 λίτρων– εμφανίζονται σε διαφορετικές μελέτες άλλοτε ως λειτουργικές και άλλοτε ως «ανενεργές» ενώ οι πραγματογνώμονες της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού εντόπισαν επίσης σοβαρά ζητήματα πυροπροστασίας.

Από την πλευρά του ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα σχολίασε ότι «για όλα αυτά τα θέματα που λένε και μου καταμαρτυρούν, υπάρχουν επιστήμονες (πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι κ.α.) οι οποίοι έχουν βάλει τις υπογραφές και τις σφραγίδες τους και έχουν βγει άδειες…Τι να κάνω, να πω στους επιστήμονες πως θα κάνουν τη δουλειά τους;».

Εργαζόμενος πάντως υποστηρίζει πως πριν από οκτώ χρόνια του είχε ανατεθεί από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου να προχωρήσει σε εγκατάσταση νέας γραμμής αερίου προπανίου προκειμένου να υποστηρίζει τη γραμμή παραγωγής των δημητριακών.

«Ο ιδιοκτήτης μου έδωσε το σχέδιο προκειμένου να κάνω την εγκατάσταση, ενώ ο ίδιος γνώριζε ότι δεν έχω πτυχίο εγκαταστάτη αερίου προπανίου», ανέφερε ο εργαζόμενος.

Η αναφορά στον Παπαστεργίου

Στην απολογία του, αναφερόμενος στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, τονίζει πως «ο συγκεκριμένος μηχανολόγος μηχανικός, μεταξύ άλλων και μετά πάσης επιφυλάξεως μου, μελέτησε, επέβλεψε και λειτούργησε μεταξύ άλλων και την εγκατάσταση, επίβλεψη και λειτουργία του συγκεκριμένου υπογείου σωλήνος προπανίου που εμφανίζεται ως η αποκλειστική αιτία της εκρήξεως και της πυρκαγιάς».

Πάντως, από την πλευρά του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνεργάτες του επισημαίνουν ότι πέραν από την εργασία του το 2007 στο αρχικό στάδιο ο Δημήτρης Παπαστεργίου δεν είναι απολύτως καμία σχέση ή εμπλοκή με την κατασκευή του έργου.

Σημειώνουν «το 2011 με την ολοκλήρωση των εργασιών και την εκκίνηση των διαδικασιών για την έκδοση άδειας λειτουργίας ακολούθησε αυτοψία της Πυροσβεστικής, η οποία διαπίστωσε ότι όλα ήταν σύμφωνα με τις μελέτες και τη νομοθεσία, εκδίδοντας ακολούθως το σχετικό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας» και προσθέτουν ότι ο αρμόδιος για την εγκατάσταση υγραερίου και οι υπεύθυνοι λειτουργίας της εγκατάστασης φέρουν την ευθύνη των κατασκευών και εγκαταστάσεων.

Η συγκεκριμένη ονομαστική αναφορά εντάσσεται προφανώς στο πλαίσιο της υπερασπιστικής γραμμής που υιοθετείται και δεν στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα, λένε οι συνεργάτες του υπουργού. Πρόκειται για ισχυρισμό προδήλως ανυπόστατο, που επιχειρεί να μεταθέσει ευθύνες σε πρόσωπα χωρίς αρμοδιότητα και χωρίς σχέση με τα πραγματικά γεγονότα, καταλήγουν οι ίδιες πηγές.

