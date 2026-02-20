search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026
ΕΛΛΑΔΑ

20.02.2026 07:13

Αττική Οδός: Στην κυκλοφορία ξανά από τις 6 το πρωί το τμήμα που ήταν κλειστό λόγω έργων

20.02.2026 07:13
attiki-odos-new

Στην κυκλοφορία δόθηκε και πάλι από σήμερα (20/2) τις 6 το πρωί το τμήμα της Αττική Οδός από την είσοδο Ασπροπύργου μέχρι την είσοδο της Λεωφόρος Φυλής, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, μετά την προσωρινή διακοπή λόγω αναγκαίων τεχνικών εργασιών.

Το τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε κατά τη διάρκεια των εργασιών βαριάς συντήρησης αποκαταστάθηκε δύο ημέρες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:

«Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και ώρα 06:00 π.μ. θα αποδοθεί στην κυκλοφορία το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο Ασπροπύργου μέχρι την είσοδο της Λεωφόρου Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όπου είχε πραγματοποιηθεί αποκλεισμός κυκλοφορίας προκειμένου να γίνουν αναγκαίες τεχνικές εργασίες.

Η αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος που προέκυψε κατά τη διάρκεια των εργασιών βαριάς συντήρησης ολοκληρώθηκε δύο μέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου με τον παραχωρησιούχο, τα συνεργεία του οποίου εργάστηκαν εντατικά και αδιάκοπα.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ευχαριστεί τους οδηγούς για την υπομονή τους και τη συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις της Τροχαίας, κατά τη διάρκεια των αναγκαίων αυτών εργασιών».

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των έργων συντήρησης που πραγματοποιούνταν στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Ασπροπύργου, έως τον κόμβο της Λεωφόρου Φυλής, επικρατούσε κυκλοφοριακό χάος στο Λεκανοπέδιο Αττικής και πολύωρη ταλαιπωρία των οδηγών.

