ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 09:32
20.02.2026 06:39

Εξαφάνιση 10χρονου από τον Πολύγυρο Χαλκιδικής

20.02.2026 06:39
Τον μηχανισμό Amber Alert Hellas ενεργοποίησε κατόπιν εισαγγελικής εντολής «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση 10χρονου χθες το πρωί από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.

Πρόκειται για τον Ibrahim Alragab, με καταγωγή από τη Συρία, ο οποίος έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,30 και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα, μαύρο μπουφάν και βυσσινί παπούτσια NIKE.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρακαλεί οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον οργανισμό όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για Android κινητά και για Apple κινητά.

