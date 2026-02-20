Θανατηφόρα παράσυρση 74χρονης στην Πατησίων

Τροχαίο δυστύχημα, με μια 74χρονη γυναίκα να χάνει τη ζωή της, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (20/2) στο κέντρο της Αθήνας.

H θανατηφόρα παράσυρση της γυναίκας που ήταν πεζή, σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πατησίων και Τροίας όταν εκείνη προσπάθησε να περάσει τον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φανάρι ήταν πράσινο όταν επιχείρησε η γυναίκα να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να την παρασύρει μοτοσικλέτα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μετέφερε τη γυναίκα πολύ σοβαρά τραυματισμένη με κατάγματα στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο η 64χρονη δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Τις έρευνες για το δυστύχημα έχει αναλάβει η Τροχαία.

Διαβάστε επίσης:

Αττική Οδός: Στην κυκλοφορία ξανά από τις 6 το πρωί το τμήμα που ήταν κλειστό λόγω έργων

Εξαφάνιση 10χρονου από τον Πολύγυρο Χαλκιδικής

Καιρός: 48ωρη κακοκαιρία… πάνω σε «γραμμή λαίλαπας»!