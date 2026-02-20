search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 09:34
ΕΛΛΑΔΑ

20.02.2026 07:37

Θανατηφόρα παράσυρση 74χρονης στην Πατησίων

20.02.2026 07:37
Τροχαίο δυστύχημα, με μια 74χρονη γυναίκα να χάνει τη ζωή της, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (20/2) στο κέντρο της Αθήνας.

H θανατηφόρα παράσυρση της γυναίκας που ήταν πεζή, σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πατησίων και Τροίας όταν εκείνη προσπάθησε να περάσει τον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φανάρι ήταν πράσινο όταν επιχείρησε η γυναίκα να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να την παρασύρει μοτοσικλέτα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μετέφερε τη γυναίκα πολύ σοβαρά τραυματισμένη με κατάγματα στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο η 64χρονη δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Τις έρευνες για το δυστύχημα έχει αναλάβει η Τροχαία.

LIFESTYLE

Στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ – Τα πρώτα πλάνα του ηθοποιού στο νησί (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου: Η επόμενη μέρα της «ιστορικής» σύλληψης του αγαπημένου γιου της Ελισάβετ, τα email στον Επστάιν και η στάση του Παλατιού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μισθοί για κλάματα: Κάτω από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου, ένας στους τρεις εργαζόμενος με 1000 μικτά  

ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Χειροπέδες σε δημοσιογράφο της Deutsche Welle για fake news και… προσβολή του Ερντογάν

LIFESTYLE

Μαρία Μενούνος: Το ταξίδι στην Ελλάδα, η λαμπερή βραδιά και οι ξεχωριστές παρουσίες (Photos)

ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

SCAF/FCAS: Τι είναι το μαχητικό 6ης γενιάς που θέλει να φτιάξει η Ευρώπη, αλλά Γαλλία και Γερμανία δεν μπορούν να συνεργαστούν  

ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Για 22.000 ευρώ χάθηκαν 5 ζωές, ο Τζιωρτζιώτης απέρριψε πρόταση εταιρείας για το δίκτυο υγραερίου

1 / 3