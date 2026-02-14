search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 16:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.02.2026 15:19

Παράσυρση 52χρονης από νταλίκα: Σε ακρωτηριασμό του ποδιού της προχώρησαν οι γιατροί

14.02.2026 15:19
METH_ENTATIKI

Σε ακρωτηριασμό στο δεξί πόδι από το μέσο του μηρού προχώρησαν οι γιατροί του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου στην 52χρονη που μεταφέρθηκε χθες το μεσημέρι, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, μετά την παράσυρση από νταλίκα.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Νοσοκομείου, Κώστα Δανδουλάκη, η πρώτη εικόνα της γυναίκας όταν έφτασε δεν έδειχνε την έκταση και τη σοβαρότητα των τραυμάτων που εντοπίστηκαν αμέσως μετά, οπότε κρίθηκε απαραίτητος ο ακρωτηριασμός της.

Η 52χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ και η κατάστασή της είναι σταθερή. Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα παρασύρθηκε από νταλίκα στην περιοχή του Γιόφυρου στο Ηράκλειο.

Διαβάστε επίσης:

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης η κηδεία του ιδρυτή του Πλαισίου, Γιώργο Γεράρδο

Ηλεία: Συναγερμός για πλημμύρες και κατολισθήσεις – Στα όρια υπερχείλισης ο Αλφειός και αποκόλληση βράχου στο Κατάκολο (Video)

Ταυτοποιήθηκε 30χρονος που έκανε κόντρες – Τον «έκαψαν» τα βίντεο στα social media (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astynomia-1121
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονη που οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης – Χειροπέδες και σε 30χρονο οδηγό μηχανής που πήγαινε με 152 χλμ/ώρα

KAKOKERIA
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός ενόψει των επικίνδυνων φαινομένων – Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

VIOLANDA_APOKAIDIA
ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης

ste sumboulio epikrateias
ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Τελεσίδικη απόρριψη της προσφυγής της ΑΔΕΔΥ για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

Francesca Albanese
ΚΟΣΜΟΣ

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Πάνω από 100 προσωπικότητες του πολιτισμού στηρίζουν την εισηγήτρια του ΟΗΕ – Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
christos-dantis-new
LIFESTYLE

Στο χειρουργείο μετά από ατύχημα ο Χρήστος Δάντης - Ακυρώνονται οι εμφανίσεις του

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

xthpsp
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί οι μικρές πράσινες πινακίδες στις εθνικές οδούς δεν συμβαδίζουν με το GPS στο κινητό μου;

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 16:41
astynomia-1121
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονη που οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης – Χειροπέδες και σε 30χρονο οδηγό μηχανής που πήγαινε με 152 χλμ/ώρα

KAKOKERIA
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός ενόψει των επικίνδυνων φαινομένων – Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

VIOLANDA_APOKAIDIA
ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης

1 / 3