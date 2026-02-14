Σε κλίμα βαθιάς θλίψης η κηδεία του ιδρυτή του Πλαισίου, Γιώργου Γεράρδου

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η οικογένεια του «Πλαίσιο» είπε πριν από λίγο το ύστατο χαίρε στον ιδρυτή της αλυσίδας και αυτοδημιούργητο επιχειρηματία Γιώργο Γεράρδο.

Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον ιερό ναό Μεταμορφώσεως, στο Κεφαλάρι όπου συγκεντρώθηκε μεγάλο πλήθος με εκπροσώπους του επιχειρείν, εργαζόμενους και στελέχη του Ομίλου Πλαίσιο, φίλους και γνωστούς να συλληπηθουν τον γιο του, Κώστα, τη σύζυγό του και τα τρία εγγονάκια του “κυρ Γιώργου”, όπως τον φώναζαν οι συνεργάτες του.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα ο Κώστας Γεράρδος μίλησε στον επικήδειο για προσωπικές στιγμές με τον μπαμπά του.

Επικήδειο εκφώνησε και ο Πρόεδρος του Ομίλου Fourlis, κ. Βασίλης Φουρλής εκπροσωπώντας τον ΣΕΛΠΕ, αναδεικνύοντας στο λόγο του την επιχειρηματική διάνοια του εκλιπόντος και το αποτύπωμα που άφησε στο λιανεμποριο.

Στην κηδεία παρέστησαν αρκετοί επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων απ’ το χώρο της λιανικής, ανταγωνιστές και μη μιας και ο Γιώργος Γεράρδος έχαιρε σεβασμού από όλη την αγορά.

Ο εκλιπών Γιώργος Γεράρδος

Μεταξύ άλλων στην κηδεία ήταν ο επιχειρηματίας Πάνος Γερμανός και όλη η διοίκηση του Ομίλου Olympia. Ο κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος, ο κ. Γιάννης Καραγιάννης, ο διευθύνων σύμβουλος των public Δημήτρης Γαλάνης.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, Μάκης Σκλαβενίτης

Ο Πρόεδρος της αλυσίδας Μουστάκας κ. Νίκος Μουστάκας

Ο Απόστολος Ταμβακακης και ο Αλέξης Πιλαβιος, οι οποίοι είναι μέλη του ΔΣ της Πλαίσιο

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Ασφαλιστικής Γιώργος Κωστάκος

Πολλοι εκπρόσωποι απ’ το χώρο της πληροφορικής και των εταιρειών τεχνολογίας όπως η πρόεδρος του ΣΕΠΕ Γιώτα Παπαρίζου, ο διευθύνων σύμβουλος της HP Enterprises Μιχάλης Κασιμιώτης και της HP Hellas, Νίκος Χρηστάκης.

Η Αντιπρόεδρος της εταιρείας Skag, Πόπη Σκαγια

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Fourlis, Γιάννης Βασιλακος

Εκατοντάδες εργαζόμενοι της αλυσίδας Πλαίσιο, που σήμερα έμεινε κλειστή ως το μεσημέρι κατέκλυσαν το χώρο της πλατείας για το ύστατο χαίρε.

Διαβάστε επίσης:

Ηλεία: Συναγερμός για πλημμύρες και κατολισθήσεις – Στα όρια υπερχείλισης ο Αλφειός και αποκόλληση βράχου στο Κατάκολο (Video)

Ταυτοποιήθηκε 30χρονος που έκανε κόντρες – Τον «έκαψαν» τα βίντεο στα social media (Video)

Κηδεία Αναστάσιου Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του Λένα