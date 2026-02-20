search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 14:28
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.02.2026 11:32

Τροχαίο στην Πατησίων: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 28χρονος μοτοσικλετιστής που παρέσυρε και σκότωσε την 74χρονη (video)

20.02.2026 11:32
troxaio_patision_new

Υπό την επήρεια αλκοόλ εντοπίστηκε ο 28χρονος μοτοσικλετιστής που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 74χρονη γυναίκα λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην οδό Πατησίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε έδειξε 0,58 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ενώ το νόμιμο όριο είναι 0,24 mg/lt.

Ο νεαρός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

H θανατηφόρα παράσυρση της γυναίκας που ήταν πεζή, σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πατησίων και Τροίας όταν εκείνη προσπάθησε να περάσει τον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φανάρι ήταν πράσινο όταν επιχείρησε η γυναίκα να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να την παρασύρει η μοτοσικλέτα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μετέφερε τη γυναίκα πολύ σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε.

Τις έρευνες για το δυστύχημα έχει αναλάβει η Τροχαία.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: 24χρονος κατηγορείται ότι βίασε ανήλικη μέσα σε περίπτερο

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 16χρονο που έσπρωξε και τραυμάτισε 17χρονη έγκυο – Κατηγορείται και για revenge porn

Στο Εφετείο υποβασταζόμενη η Πισπιρίγκου – Αναβλήθηκε για τις 4 Δεκεμβρίου η υπόθεση των θανάτων των δύο παιδιών της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adv-_new
ADVERTORIAL

Allwyn Final 8: Τζέριαν Γκραντ και… Θωμάς Γουόκαπ απαγγέλλουν μαντινάδες σε άπταιστα Κρητικά στους Καλαϊτζάκη και Λαρεντζάκη (Videos)

baltatzi-babali-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ανδριάνα Μπάμπαλη & Πέννυ Μπαλτατζή σε «Τραγούδια που έπαιζαν στο πικ απ» – Στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

paylos-marinakis-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης απαντά σε Δένδια: Δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση πιο πιστή στο DNA της παράταξης και πιο ανθεκτική

public-ekptoseis-new
BUSINESS

Τελευταίες Ημέρες Χειμερινών Εκπτώσεων στα Public

epstein_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Οι εκτελεστές της διαθήκης προτείνουν στα θύματα αποζημίωση από 25 ως 35 εκατομμύρια δολάρια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

karalis manolo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

fcas-4
ΚΟΣΜΟΣ

SCAF/FCAS: Τι είναι το μαχητικό 6ης γενιάς που θέλει να φτιάξει η Ευρώπη, αλλά Γαλλία και Γερμανία δεν μπορούν να συνεργαστούν  

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Για 22.000 ευρώ χάθηκαν 5 ζωές, ο Τζιωρτζιώτης απέρριψε πρόταση εταιρείας για το δίκτυο υγραερίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 14:27
adv-_new
ADVERTORIAL

Allwyn Final 8: Τζέριαν Γκραντ και… Θωμάς Γουόκαπ απαγγέλλουν μαντινάδες σε άπταιστα Κρητικά στους Καλαϊτζάκη και Λαρεντζάκη (Videos)

baltatzi-babali-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ανδριάνα Μπάμπαλη & Πέννυ Μπαλτατζή σε «Τραγούδια που έπαιζαν στο πικ απ» – Στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

paylos-marinakis-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης απαντά σε Δένδια: Δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση πιο πιστή στο DNA της παράταξης και πιο ανθεκτική

1 / 3