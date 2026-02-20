Τροχαίο στην Πατησίων: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 28χρονος μοτοσικλετιστής που παρέσυρε και σκότωσε την 74χρονη (video)

Υπό την επήρεια αλκοόλ εντοπίστηκε ο 28χρονος μοτοσικλετιστής που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 74χρονη γυναίκα λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην οδό Πατησίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε έδειξε 0,58 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ενώ το νόμιμο όριο είναι 0,24 mg/lt.

Ο νεαρός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

H θανατηφόρα παράσυρση της γυναίκας που ήταν πεζή, σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πατησίων και Τροίας όταν εκείνη προσπάθησε να περάσει τον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φανάρι ήταν πράσινο όταν επιχείρησε η γυναίκα να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να την παρασύρει η μοτοσικλέτα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μετέφερε τη γυναίκα πολύ σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε.

Τις έρευνες για το δυστύχημα έχει αναλάβει η Τροχαία.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: 24χρονος κατηγορείται ότι βίασε ανήλικη μέσα σε περίπτερο

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 16χρονο που έσπρωξε και τραυμάτισε 17χρονη έγκυο – Κατηγορείται και για revenge porn

Στο Εφετείο υποβασταζόμενη η Πισπιρίγκου – Αναβλήθηκε για τις 4 Δεκεμβρίου η υπόθεση των θανάτων των δύο παιδιών της