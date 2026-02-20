Θεσσαλονίκη: 24χρονος κατηγορείται ότι βίασε ανήλικη μέσα σε περίπτερο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Θύμα βιασμού από έναν 24χρονο κατήγγειλε ότι έπεσε μια 19χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια στους αστυνομικούς, όλα έγιναν τον Αύγουστο του 2024 όταν ο άνδρας που γνώρισε από κοινές παρέες, την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις στο χώρο εργασίας του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καταγγελλόμενος βιασμός, όπως αναφέρει η κοπέλα, έγινε όταν η ίδια ήταν 17 ετών, μέσα σε περίπτερο που εργαζόταν ο ίδιος.
Το περιστατικό καταγγέλθηκε τον περασμένο Νοέμβριο και σε βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό ανηλίκου, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης προανάκρισης.
Σημειώνεται ότι ο 24χρονος αρνείται τις κατηγορίες.
