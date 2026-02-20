Θεσσαλονίκη: 24χρονος κατηγορείται ότι βίασε ανήλικη μέσα σε περίπτερο

Θύμα βιασμού από έναν 24χρονο κατήγγειλε ότι έπεσε μια 19χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια στους αστυνομικούς, όλα έγιναν τον Αύγουστο του 2024 όταν ο άνδρας που γνώρισε από κοινές παρέες, την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις στο χώρο εργασίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καταγγελλόμενος βιασμός, όπως αναφέρει η κοπέλα, έγινε όταν η ίδια ήταν 17 ετών, μέσα σε περίπτερο που εργαζόταν ο ίδιος.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε τον περασμένο Νοέμβριο και σε βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό ανηλίκου, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης προανάκρισης.

Σημειώνεται ότι ο 24χρονος αρνείται τις κατηγορίες.

