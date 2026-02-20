search
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις Λεωφόρους Αλίμου – Κατεχάκη και Κανελλοπούλου το Σάββατο (21/2)

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρου Αλίμου – Κατεχάκη καθώς και την Κανελλοπούλου θα τεθούν σε ισχύ αύριο, Σάββατο (21/2).

Πιο αναλυτικά, λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά τις ώρες 10.00΄ έως 17.00΄ θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα των Λεωφόρων Κανελλοπούλου και Αλίμου-Κατεχάκη, από το ύψος της συμβολής με τη Λεωφόρο Μεσογείων έως το ύψος της συμβολής με τη Λεωφόρο Καρέα, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Αθηναίων.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

