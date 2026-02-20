Τέμπη: Ακυρώνονται τρεις εκταφές σορών – Εξώδικο από συγγενείς, ζητούν να γίνουν οι εξετάσεις στο εξωτερικό

Εξώδικο, απέστειλαν συγγενείς θυμάτων από την τραγωδία στα Τέμπη, προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, ώστε να μην πραγματοποιηθούν οι εκταφές που είχαν προγραμματιστεί για το Σάββατο.

Στο εξώδικο ζητούν να οριστεί άμεσα πραγματογνωμοσύνη και να διαταχθεί εξέταση των σορών σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των ερευνών.

Η εισαγγελία έχει δώσει διαταγή για εννέα εκταφές σορών, εκ των οποίων οι δύο έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο: της Μάρθης, κόρη της Μαρίας Καρυστιανού και του Αντώνη Ψαρόπουλου, και της Φραντζέσκας Μπέζα.

Η εισαγγελία με εντολή αποφάσισε να μην πραγματοποιηθούν τρεις εκταφές, των Π. Χατζηχαραλάμπους, Ι. Βουτσινά και Αγγ. Τηλκερίδη, ωστόσο σύμφωνα με το έγγραφο που φέρνει στη δημοσιότητα το topontiki.gr, η εισαγγελέας τονίζει πως οι υπόλοιπες εκταφές που έχουν παραγγελθεί θα γίνουν κανονικά.

Γι’ αυτό και αύριο στα κοιμητήρια των δύο κοριτσιών των οποίων έχει προγραμματιστεί η εκταφή, θα υπάρχουν συγγενείς ώστε να αποτρέψουν την διαδικασία. Ανάμεσά τους θα είναι και ο πατέρας της Μάρθης, Αντ. Ψαρόπουλος.

Όπως είπε μιλώντας στο parapolitika.gr, ο ίδιος δεν έχει καμία ενημέρωση για ακύρωση της εκταφής του παιδιού του. «Εμένα δεν με έχει ενημερώσει κανένας επισήμως. Ακούω κι εγώ διάφορα από τους συναδέλφους. Μπορεί να αφορά άλλους συγγενείς. Για την ώρα εγώ δεν έχω πληροφόρηση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στην ερώτηση αν ο ίδιος έχει αποφασίσει να μην εμποδίσει τη διαδικασία εκταφής, ο Αντώνης Ψαρόπουλος απάντησε: «Θα συνδράμω. Ας έρθουν να εκτελέσουν την εντολή. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος αν τελικά θα εκτελέσουν την εντολή. Άγνωστο. Εμείς πάντως αύριο, αφού μας έχουν καλέσει, θα είμαστε παρόντες. Κι εγώ και η μητέρα της Μάρθης, η κυρία Καρυστιανού, και η οικογένεια Μπέζα (σ.σ. συγγενείς της Φραντζέσκας Μπέζα που επίσης έχασε τη ζωή της στα Τέμπη). Εμείς θα είμαστε εκεί. Θα περιμένουμε».

Και πρόσθεσε πως «ο τεχνικός μας σύμβουλος δυστυχώς δεν μπορεί να είναι παρών, γιατί είναι στο εξωτερικό και έχει ενημερώσει ότι δεν μπορεί να είναι, καθώς ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή. Οπότε θα τους περιμένουμε. Αν κρίνουν ότι πρέπει να το εκτελέσουν…».

Η παραγγελία της εισαγγελίας:

