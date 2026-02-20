Αλέξης Μητρόπουλος: Αποκάλυψη σοκ για τις νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα – Χαμηλότερες κατά 46,2% από του δημοσίου 

Η κατάρρευση των μισθών του ιδιωτικού τομέα κατά την περίοδο των Μνημονίων, αλλά και της υγειονομικής κρίσης, είχαν άμεσο αντίκτυπο στο ύψος των νέων συντάξεων του Ιδιωτικού Τομέα μετά το 2019 και ιδιαίτερα στις νέες συντάξεις των ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα (εργάτες, υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, επιστήμονες), αποκαλύπτει ο Αλέξης Μητρόπουλος.

Ο καθηγητής ΕΚΠΑ και πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ σημειώνει οι χαμηλές συντάξεις είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων, όπως:

Το «πάγωμα» των αυξήσεων στους μισθούς,

η κατάργηση αρκετών επιδομάτων,

το «πάγωμα» των τριετιών για την περίοδο 2012-2023,

η μη χορήγηση ακόμη και σήμερα των οικογενειακών επιδομάτων στους εργαζόμενους μετά το 2012,

η αδρανοποίηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας,

η εφαρμογή από τον ΟΜΕΔ -όλα τα προηγούμενα χρόνια- των μνημονιακών πολιτικών στους μισθούς,

η επιλογή χαμηλών εισφορών από τους ελεύθερους επαγγελματίες-αγρότες λόγω της φτωχοποίησής τους.

Και αναφέρεται κυρίως στο γεγονός ότι οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα είναι χαμηλότερες κατά 41,68% από τις νέες συντάξεις του δημοσίου ολόκληρο το 2025.

Παραθέτει δε σχετικό πίνακα με συγκεντρωτικά στοιχεία των διαφορών στις συντάξεις Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα για το εντεκάμηνο Φεβρουάριος-Δεκέμβριος 2025. Παραλείπονται τα στοιχεία για τον Ιανουάριο 2025 επειδή πρώτον, δεν είναι αντιπροσωπευτικά λόγω της μαζικής φυγής από τον εργασιακό βίο που υπερδιπλασίασε τους νέους συνταξιούχους (43.870 τον Ιανουάριο 2025 έναντι 16.869 για π.χ. τον Δεκέμβριο 2025) και συνεπώς με αυξημένο το συνολικό ποσό συνταξιοδοτικής δαπάνης και δεύτερο λόγω των αναδρομικών ποσών ύψους 71,5 εκατ. ευρώ που υποχρεώθηκε να καταβάλει ο ΕΦΚΑ.

Όπως εξηγεί ο κ. Μητρόπουλος, ο μέσος όρος τής διαφοράς των συντάξεων Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα κατά 553,68 € ή 41,68% είναι ιδιαίτερα υψηλός, απαράδεκτος και αντίθετος στην αρχή τής ισότητας και της ίσης μεταχείρισης αφού πρόκειται για ομοειδείς κατηγορίες πολιτών (άπαντες συνταξιούχοι).

Και σημειώνει πως «ο αντίστοιχος μέσος όρος στη διαφορά των συντάξεων Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα το 2024 ανήλθε σε 428,79 € ή 37,27%, γεγονός που αποκαλύπτει ότι το χάσμα («ψαλίδα») μεταξύ τους αυξάνεται αντί να μειώνεται. Έτσι επιβεβαιώνεται και η πολλές φορές διατυπωμένη ανησυχία μας για τους νέους φτωχούς συνταξιούχους («poor pensioners»)».

Ολόκληρη η μελέτη εδώ:

enypekk.gr/2026/02/20/alexis-mitropoulos-apokalypsi-sok-gia-tis-nees-syntaxeis-tou-idiotikou-tomea

