search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 14:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

20.02.2026 13:37

Αλέξης Μητρόπουλος: Αποκάλυψη σοκ για τις νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα – Χαμηλότερες κατά 46,2% από του δημοσίου 

20.02.2026 13:37
syntaxiouxoi_new

Η κατάρρευση των μισθών του ιδιωτικού τομέα κατά την περίοδο των Μνημονίων, αλλά και της υγειονομικής κρίσης, είχαν άμεσο αντίκτυπο στο ύψος των νέων συντάξεων του Ιδιωτικού Τομέα μετά το 2019 και ιδιαίτερα στις νέες συντάξεις των ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα (εργάτες, υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, επιστήμονες), αποκαλύπτει ο Αλέξης Μητρόπουλος.

Ο καθηγητής ΕΚΠΑ και πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ σημειώνει οι χαμηλές συντάξεις είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων, όπως:

  • Το «πάγωμα» των αυξήσεων στους μισθούς,
  • η κατάργηση αρκετών επιδομάτων,
  • το «πάγωμα» των τριετιών για την περίοδο 2012-2023,
  • η μη χορήγηση ακόμη και σήμερα των οικογενειακών επιδομάτων στους εργαζόμενους μετά το 2012,
  • η αδρανοποίηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας,
  • η εφαρμογή από τον ΟΜΕΔ -όλα τα προηγούμενα χρόνια- των μνημονιακών πολιτικών στους μισθούς,
  • η επιλογή χαμηλών εισφορών από τους ελεύθερους επαγγελματίες-αγρότες λόγω της φτωχοποίησής τους.

Και αναφέρεται κυρίως στο γεγονός ότι οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα είναι χαμηλότερες κατά 41,68% από τις νέες συντάξεις του δημοσίου ολόκληρο το 2025.

Παραθέτει δε σχετικό πίνακα με συγκεντρωτικά στοιχεία των διαφορών στις συντάξεις Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα για το εντεκάμηνο Φεβρουάριος-Δεκέμβριος 2025. Παραλείπονται τα στοιχεία για τον Ιανουάριο 2025 επειδή πρώτον, δεν είναι αντιπροσωπευτικά λόγω της μαζικής φυγής από τον εργασιακό βίο που υπερδιπλασίασε τους νέους συνταξιούχους (43.870 τον Ιανουάριο 2025 έναντι 16.869 για π.χ. τον Δεκέμβριο 2025) και συνεπώς με αυξημένο το συνολικό ποσό συνταξιοδοτικής δαπάνης και δεύτερο λόγω των αναδρομικών ποσών ύψους 71,5 εκατ. ευρώ που υποχρεώθηκε να καταβάλει ο ΕΦΚΑ.

Όπως εξηγεί ο κ. Μητρόπουλος, ο μέσος όρος τής διαφοράς των συντάξεων Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα κατά 553,68 € ή 41,68% είναι ιδιαίτερα υψηλός, απαράδεκτος και αντίθετος στην αρχή τής ισότητας και της ίσης μεταχείρισης αφού πρόκειται για ομοειδείς κατηγορίες πολιτών (άπαντες συνταξιούχοι).

Και σημειώνει πως «ο αντίστοιχος μέσος όρος στη διαφορά των συντάξεων Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα το 2024 ανήλθε σε 428,79 € ή 37,27%, γεγονός που αποκαλύπτει ότι το χάσμα («ψαλίδα») μεταξύ τους αυξάνεται αντί να μειώνεται. Έτσι επιβεβαιώνεται και η πολλές φορές διατυπωμένη ανησυχία μας για τους νέους φτωχούς συνταξιούχους («poor pensioners»)».

Ολόκληρη η μελέτη εδώ:

enypekk.gr/2026/02/20/alexis-mitropoulos-apokalypsi-sok-gia-tis-nees-syntaxeis-tou-idiotikou-tomea

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο – Πορτοκαλί συναγερμός για την Αττική – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Θεσσαλονίκη: 87χρονος οδηγός παρέσυρε πεζή, του είχε αφαιρεθεί η άδεια

Τέμπη: Ακυρώνονται τρεις εκταφές σορών – Εξώδικο από συγγενείς, ζητούν να γίνουν οι εξετάσεις στο εξωτερικό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kairos_2002_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Θύελλες, χαλάζι και χιόνι στη Δυτική Ελλάδα, πορτοκαλί συναγερμός στην Αττική (videos)

adv-_new
ADVERTORIAL

Allwyn Final 8: Τζέριαν Γκραντ και… Θωμάς Γουόκαπ απαγγέλλουν μαντινάδες σε άπταιστα Κρητικά στους Καλαϊτζάκη και Λαρεντζάκη (Videos)

baltatzi-babali-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ανδριάνα Μπάμπαλη & Πέννυ Μπαλτατζή σε «Τραγούδια που έπαιζαν στο πικ απ» – Στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

paylos-marinakis-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης απαντά σε Δένδια: Δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση πιο πιστή στο DNA της παράταξης και πιο ανθεκτική

public-ekptoseis-new
BUSINESS

Τελευταίες Ημέρες Χειμερινών Εκπτώσεων στα Public

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

karalis manolo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

fcas-4
ΚΟΣΜΟΣ

SCAF/FCAS: Τι είναι το μαχητικό 6ης γενιάς που θέλει να φτιάξει η Ευρώπη, αλλά Γαλλία και Γερμανία δεν μπορούν να συνεργαστούν  

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Για 22.000 ευρώ χάθηκαν 5 ζωές, ο Τζιωρτζιώτης απέρριψε πρόταση εταιρείας για το δίκτυο υγραερίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 14:37
kairos_2002_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Θύελλες, χαλάζι και χιόνι στη Δυτική Ελλάδα, πορτοκαλί συναγερμός στην Αττική (videos)

adv-_new
ADVERTORIAL

Allwyn Final 8: Τζέριαν Γκραντ και… Θωμάς Γουόκαπ απαγγέλλουν μαντινάδες σε άπταιστα Κρητικά στους Καλαϊτζάκη και Λαρεντζάκη (Videos)

baltatzi-babali-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ανδριάνα Μπάμπαλη & Πέννυ Μπαλτατζή σε «Τραγούδια που έπαιζαν στο πικ απ» – Στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

1 / 3