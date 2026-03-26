ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 17:00
26.03.2026 14:33

Νέα Καληδονία: Τα «παιδιά» του Καρεμπέ δίνουν το παιχνίδι της ζωής τους για πρόκριση στο Μουντιάλ – Φοιτητές και υπάλληλοι στο ρόστερ

paiktes-new-caledonia

Η Νέα Καληδονία, ένα κράτος… χαμένο κάπου σε μία γωνιά του Ειρηνικού, καλείται τα ξημερώματα να δώσει το παιχνίδι της ιστορίας του στο ποδόσφαιρο.

Απέναντι στη Τζαμάικα, αγωνίζεται στον ημιτελικό των μπαράζ για την πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ και αν καταφέρει το… απίθανο, θα πάει να παίξει «τελικό» με το Κονγκό.

Η χώρα, πέρα από τις εξωτικές της παραλίες, έχει έναν λόγο να είναι γνωστή στους ποδοσφαιρόφιλους. Αυτός είναι γιατί από εκεί κατάγεται ο Κριστιάν Καρεμπέ… Τώρα, τα… παιδιά του, πάνε να παίξουν ένα παιχνίδι κόντρα στο… φυσιολογικό.

Τι εννοούμε; Η Εθνική ομάδα έπαιξε επίσημο αγώνα για τελευταία φορά πριν από… έναν χρόνο, κόντρα στη Νέα Ζηλανδία, χάνοντας με 3-0.

Από τότε, έδωσε δύο φιλικά: ένα με το Γιβραλτάρ και ένα με μια ομάδα 5ης κατηγορίας στη Γαλλία όπου παίζουν ορισμένοι από τους παίκτες της.

Αν καταφέρει αυτό που δείχνει ακατόρθωτο, θα πάει στη τελική φάση με κατάταξη στο Νο150 στον κόσμο, η χαμηλότερη που έχει υπάρξει μετά το Νο105 της Βόρειας Κορέας το 2010.

Έχει όμως πιθανότητες; Σύμφωνα με τον προπονητή της, Ζοάν Σιντανέρ, η πιθανότητα να κερδίσει έστω τον ημιτελικό με την Τζαμάικα, είναι στο… 1%.

Λογικό καθώς εκτός από την απραξία ενός χρόνου , οι ποδοσφαιριστές της ασχολούνται και με άλλα πράγματα για το μεροκάματο. Ακόμη κι αυτοί που παίζουν στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα της χώρας, δεν αγωνίστηκαν πέρυσι αφού η σεζόν διεκόπη λόγω ταραχών στο νησί.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ένας καθηγητής φυσικής αγωγής, τρεις φοιτητές, εργαζόμενοι στο λιανεμπόριο και σε δημόσιες υπηρεσίες, μαζί με ημιεπαγγελματίες ποδοσφαιριστές, θα πάνε να παίξουν για την πατρίδα τους, ελπίζοντας στο ακατόρθωτο,σχεδόν 11.000 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι τους, στη Γουαδαλαχάρα, στο μεγαλύτερο γήπεδο που θα έχουν παίξει ποτέ στη ζωή τους …

google_news_icon

mesi-anatoli-234
kalamaria_new
‌Qalibaf Aragchi
koronoios_covid
PASOK
grigoris-arnaoutoglou-new
mo salax liverpool – new
tasoulas liakoulι xaritsis kikiliaw
bbc thimata epstein – new
war_new
mesi-anatoli-234
kalamaria_new
‌Qalibaf Aragchi
