Νηστεία: Πώς επηρεάζει τον οργανισμό μας – Τι έδειξε νέα έρευνα

Σημαντικά στοιχεία για τις επιδράσεις που έχει η νηστεία στον ανθρώπινο οργανισμό φέρνει στο φως μελέτη του Ινστιτούτου Καινοτομίας του ΕΚΕΒΕ.

Καθώς το Πάσχα πλησιάζει, πολλοί έχουν ήδη αρχίσει τη νηστεία από την Καθαρά Δευτέρα, ενώ όλο και περισσότεροι νηστεύουν την Μεγάλη Εβδομάδα.

Η παραδοσιακή νηστεία θεωρείται πολύ υγιεινή, καθώς βασίζεται σε φυτικής προελεύσεως τρόφιμα και θαλασσινά, που είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά.

Η νηστεία είναι η αποχή από ορισμένα ή όλα τα τρόφιμα κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων ημερών ή χρονικών περιόδων, μια συνήθης πρακτική σε πολλές θρησκείες.

Οι διατροφικοί περιορισμοί για τους Έλληνες ορθόδοξους χριστιανούς εξαρτώνται από την ημέρα της εβδομάδας και την περίοδο του χρόνου. Οι Έλληνες ορθόδοξοι χριστιανοί γενικά συνιστάται να απέχουν από κρέας, ψάρι, αυγά, γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα και ελαιόλαδο κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ενώ τις περισσότερες μέρες κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής (48 ημέρες πριν από το Πάσχα) ακολουθούν μια χορτοφαγική δίαιτα.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο Καινοτομίας του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» διεξήγαγε έρευνα για τις συνέπειες που έχει στον οργανισμό μας. Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσίασε στο ΕΡΤNews και την εκπομπή «Συνδέσεις» η ερευνήτρια γενετικής ανθρώπου Αντιγόνη Δήμα.

Όπως ανέφερε η ίδια, η έρευνα εστιάζει στις μοριακές συνέπειες της νηστείας, δηλαδή της αποχής από ζωικά προϊόντα, και στον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζει τη λειτουργία του οργανισμού.

Μείωση της «κακής χοληστερόλης»

Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, περιλαμβάνει 200 άτομα που ακολουθούν συστηματικά τη νηστεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας για περίπου 190 ημέρες τον χρόνο, καθώς και 211 άτομα χωρίς διατροφικούς περιορισμούς.

Οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν σε δύο φάσεις, σε περίοδο ελεύθερης διατροφής και μετά από τέσσερις εβδομάδες νηστείας προκειμένου να αποτυπωθούν οι μεταβολές σε βιολογικούς και μοριακούς δείκτες.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, καταγράφηκε μείωση της ολικής και της «κακής» χοληστερίνης σε ποσοστό που προσεγγίζει το 10%, ενώ βελτίωση παρουσιάστηκε και σε δείκτες που σχετίζονται με τη λειτουργία του ήπατος και των νεφρών. Παράλληλα, παρατηρήθηκε πτώση δεικτών φλεγμονής.

Όπως εξήγησε η κ. Δήμα, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η νηστεία συνδέεται με ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος και επαναπρογραμματισμό του μεταβολισμού σε μοριακό επίπεδο.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν μεταβολές σε ορμόνες και πρωτεΐνες που σχετίζονται με τον μεταβολισμό και τη διαχείριση του στρες, όπως η ωκυτοκίνη, ενώ ορισμένοι δείκτες που συνδέονται με την υγεία των οστών φαίνεται να απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.

«Η συνολική εικόνα δείχνει κυρίως θετικές επιδράσεις, ωστόσο η αντίδραση στη νηστεία διαφέρει από άτομο σε άτομο», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι σημαντικό ρόλο παίζει και το γενετικό υπόβαθρο.

Όπως τόνισε, πριν από οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στη διατροφή, είναι απαραίτητη η συμβουλή ειδικού, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και η κατάσταση υγείας κάθε οργανισμού.

Πηγή: iatropedia

