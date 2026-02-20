search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 16:00
ΕΛΛΑΔΑ

20.02.2026 14:28

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Θύελλες, χαλάζι και χιόνι στη Δυτική Ελλάδα, πορτοκαλί συναγερμός στην Αττική (videos)

kairos_2002_1920-1080_new

Με χιόνι, βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους ξεκίνησε από σήμερα το πρωί η κακοκαιρία στη χώρα μας, κυρίως σε περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, η κακοκαιρία αναμένεται να κρατήσει μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, με τα φαινόμενα να μετακινούνται προς τα ανατολικά της χώρας.

Φλώρινα

Το Νυμφαίο ντύθηκε στα λευκά σήμερα, με πυκνή χιονόπτωση που μετέτρεψε το τοπίο σε χειμωνιάτικο σκηνικό, όπως φαίνεται στο βίντεο χρήστη του Facebook.

Η χιονόπτωση κάλυψε τα σοκάκια και τα σπίτια του οικισμού, αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά της περιοχής.

Πάτρα

Κακοκαιρία πλήττει την Πάτρα από σήμερα το πρωί, με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε χρήστης του Facebook, η βροχόπτωση είναι τόσο έντονη που δεν υπάρχει ορατότητα σε κοντινή απόσταση.

Αγρίνιο

Αναστάτωση προκάλεσε στην Σπολάιτα Αγρινίου η πρωινή έντονη χαλαζόπτωση.

Ειδικότερα, τα φαινόμενα εκδηλώθηκαν σποραδικά στη Σπολάιτα και σε γύρω περιοχές, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν ιδιαίτερα έντονα, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν τοπικές κοινότητες.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που έστειλαν κάτοικοι των περιοχών στο AgrinioTimes.gr, η χαλαζόπτωση ήταν έντονη.

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ

Νωρίτερα, η ΕΜΥ εξέδωσε επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, με πορτοκαλί συναγερμό για την Αττική.

Αναλυτικά:

«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ

Πορτοκαλί προειδοποίηση

Επικαιροποίηση Παρασκευή 20-02-26 / 12:00 τοπική

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Πέμπτη 19/2/2026 στις 12:00 τοπική ώρα επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Αναλυτικά:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο μέχρι τις μεσημεριανές ώρες σήμερα Παρασκευή

β. στην υπόλοιπη Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως το Σάββατο το απόγευμα

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα σήμερα Παρασκευή από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα

ε. στα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικού Αιγαίου από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου

στ. στα Δωδεκάνησα το Σάββατο από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα.

2. Ισχυροί νότιοι άνεμοι, εντάσεως έως και 8 μποφόρ θα πνέουν σήμερα Παρασκευή (20-02-26) μέχρι τις βραδινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη».

