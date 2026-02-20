Ηλεία: Δις ισόβια και 13 χρόνια κάθειρξη στον 39χρονο θείο της 11χρονης Βασιλικής για τον βιασμό και τη δολοφονία της 

Με την επιβολή δύο ποινών ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 13 ετών κατά συγχώνευση για τα υπόλοιπα αδικήματα ολοκληρώθηκε η πολύκροτη δίκη για τον βιασμό και τη δολοφονία της 11χρονης Βασιλικής στην Ηλεία. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών έκρινε ένοχο τον 39χρονο θείο της ανήλικης, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό.

Η απόφαση αφορά στα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, του βιασμού ανήλικης, της αρπαγής, καθώς και της οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Ιδιαίτερη σημασία είχε η μεταβολή της κατηγορίας από απόπειρα βιασμού σε τετελεσμένο βιασμό, εξέλιξη που βασίστηκε στα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και ενσωματώθηκε στο παραπεμπτικό βούλευμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ατμόσφαιρα στη δικαστική αίθουσα ήταν ιδιαίτερα βαριά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ενώ έξω από το δικαστικό μέγαρο είχαν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το έγκλημα σημειώθηκε το βράδυ της 9ης Ιουνίου 2024. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 39χρονος και η 11χρονη έφυγαν μαζί από τη Μυρτιά, το χωριό όπου διέμεναν.

Η ανήλικη μπήκε στο αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκαν προς αγροτική έκταση στην περιοχή του Καταραχίου Λεχαινών. Η εξιχνίαση της υπόθεσης από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Πύργου βασίστηκε τόσο σε βιντεοληπτικό υλικό που κατέγραψε τη διαδρομή του οχήματος, όσο και στην ομολογία του κατηγορούμενου.

Στην αρχική του εκδοχή, ο 39χρονος υποστήριξε ότι επιχείρησε να έρθει σε σεξουαλική επαφή με την ανήλικη, ισχυριζόμενος πως εκείνη αντέδρασε και ότι η πράξη δεν ολοκληρώθηκε. Ωστόσο, τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ανέτρεψαν αυτόν τον ισχυρισμό.

Κατά τη δικογραφία, όταν η 11χρονη τού ανέφερε ότι θα ενημερώσει τους γονείς της για όσα είχαν συμβεί, εκείνος αντέδρασε με οργή και με κατσαβίδι που βρισκόταν μέσα στο όχημα, της προκάλεσε θανατηφόρα τραύματα.

Στη συνέχεια, επιχείρησε να αποκρύψει το έγκλημα, αφήνοντας τη σορό της σε σημείο με πυκνή βλάστηση, ανάμεσα σε αυλάκι και χωράφι, ενώ ξεφορτώθηκε και το όπλο του εγκλήματος.

