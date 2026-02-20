search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 16:05
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.02.2026 16:02

Ηλεία: Δις ισόβια και 13 χρόνια κάθειρξη στον 39χρονο θείο της 11χρονης Βασιλικής για τον βιασμό και τη δολοφονία της 

20.02.2026 16:02
dikastirio_new

Με την επιβολή δύο ποινών ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 13 ετών κατά συγχώνευση για τα υπόλοιπα αδικήματα ολοκληρώθηκε η πολύκροτη δίκη για τον βιασμό και τη δολοφονία της 11χρονης Βασιλικής στην Ηλεία. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών έκρινε ένοχο τον 39χρονο θείο της ανήλικης, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό.

Η απόφαση αφορά στα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, του βιασμού ανήλικης, της αρπαγής, καθώς και της οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Ιδιαίτερη σημασία είχε η μεταβολή της κατηγορίας από απόπειρα βιασμού σε τετελεσμένο βιασμό, εξέλιξη που βασίστηκε στα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και ενσωματώθηκε στο παραπεμπτικό βούλευμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ατμόσφαιρα στη δικαστική αίθουσα ήταν ιδιαίτερα βαριά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ενώ έξω από το δικαστικό μέγαρο είχαν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το έγκλημα σημειώθηκε το βράδυ της 9ης Ιουνίου 2024. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 39χρονος και η 11χρονη έφυγαν μαζί από τη Μυρτιά, το χωριό όπου διέμεναν.

Η ανήλικη μπήκε στο αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκαν προς αγροτική έκταση στην περιοχή του Καταραχίου Λεχαινών. Η εξιχνίαση της υπόθεσης από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Πύργου βασίστηκε τόσο σε βιντεοληπτικό υλικό που κατέγραψε τη διαδρομή του οχήματος, όσο και στην ομολογία του κατηγορούμενου.

Στην αρχική του εκδοχή, ο 39χρονος υποστήριξε ότι επιχείρησε να έρθει σε σεξουαλική επαφή με την ανήλικη, ισχυριζόμενος πως εκείνη αντέδρασε και ότι η πράξη δεν ολοκληρώθηκε. Ωστόσο, τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ανέτρεψαν αυτόν τον ισχυρισμό.

Κατά τη δικογραφία, όταν η 11χρονη τού ανέφερε ότι θα ενημερώσει τους γονείς της για όσα είχαν συμβεί, εκείνος αντέδρασε με οργή και με κατσαβίδι που βρισκόταν μέσα στο όχημα, της προκάλεσε θανατηφόρα τραύματα

Στη συνέχεια, επιχείρησε να αποκρύψει το έγκλημα, αφήνοντας τη σορό της σε σημείο με πυκνή βλάστηση, ανάμεσα σε αυλάκι και χωράφι, ενώ ξεφορτώθηκε και το όπλο του εγκλήματος.

Διαβάστε επίσης:

Αυθεντικές οι φωτογραφίες της Καισαριανής – Είναι 262, τις αγοράζει το υπουργείο Πολιτισμού (photos)

Καθαρά Δευτέρα – Ξεκίνησε η έξοδος, αυξημένα τα μέτρα της τροχαίας από τις 16:00

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Θύελλες, χαλάζι και χιόνι στη Δυτική Ελλάδα, πορτοκαλί συναγερμός στην Αττική (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dikastirio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Δις ισόβια και 13 χρόνια κάθειρξη στον 39χρονο θείο της 11χρονης Βασιλικής για τον βιασμό και τη δολοφονία της 

renault_2301_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Renault αναφέρει πτώση κερδών για το 2025 – Eκδίδει επιφυλακτικές προβλέψεις, καθώς αυξάνεται ο ανταγωνισμός

millie-bobby-brown_2002_1920-1080_new
LIFESTYLE

Millie Bobby Brown: Γιόρτασε τα 22α γενέθλιά της ποστάροντας ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη της (photos)

arxeia epstein 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεργάτης του Επστάιν, που «ψάρευε» κορίτσια, ετοιμαζόταν να… κελαηδήσει, αλλά εξαφανίστηκε – Βρέθηκε απαγχονισμένος χρόνια μετά

milano-klopi-trapeza
ΚΟΣΜΟΣ

Κλέφτης για… κλάματα στο Μιλάνο: Πήγε να αδειάσει θυρίδες τράπεζας και παγιδεύτηκε στο θησαυροφυλάκιο – Συνελήφθη 24χρονος (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

karalis manolo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

fcas-4
ΚΟΣΜΟΣ

SCAF/FCAS: Τι είναι το μαχητικό 6ης γενιάς που θέλει να φτιάξει η Ευρώπη, αλλά Γαλλία και Γερμανία δεν μπορούν να συνεργαστούν  

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Για 22.000 ευρώ χάθηκαν 5 ζωές, ο Τζιωρτζιώτης απέρριψε πρόταση εταιρείας για το δίκτυο υγραερίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 16:04
dikastirio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Δις ισόβια και 13 χρόνια κάθειρξη στον 39χρονο θείο της 11χρονης Βασιλικής για τον βιασμό και τη δολοφονία της 

renault_2301_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Renault αναφέρει πτώση κερδών για το 2025 – Eκδίδει επιφυλακτικές προβλέψεις, καθώς αυξάνεται ο ανταγωνισμός

millie-bobby-brown_2002_1920-1080_new
LIFESTYLE

Millie Bobby Brown: Γιόρτασε τα 22α γενέθλιά της ποστάροντας ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη της (photos)

1 / 3