OΠEKA: Η μπίζνα με τα μαϊμού επιδόματα – Δήθεν δικαιούχοι έστελναν «εκπροσώπους» με χειρόγραφες αιτήσεις και δώρα

Επιδόματα ύψους 1,8 εκατ. ευρώ σε άτομα που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις και δεν κατέθεταν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγκρίνονταν από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) όπως αποκάλυψε το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Οι δήθεν δικαιούχοι επιδομάτων έπαιρναν, το πράσινο φως για την καταβολή τους δια εκπροσώπων, οι οποίοι προσκόμιζαν στον Οργανισμό χειρόγραφες αιτήσεις χωρίς καν εξουσιοδοτήσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, άτομο εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος ευαίσθητης πληθυσμιακής ομάδας δικαιούχων επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Πήγαινε τακτικά στα γραφεία του Οργανισμού.

«Η προσέλευση του παραπάνω προσώπου λάμβανε χώρα τουλάχιστον δύο φορές το μήνα για χρονικό διάστημα πέραν των πέντε ετών, προσκομίζοντας χειρόγραφες αιτήσεις ή συμπληρωματικά δικαιολογητικά, τις περισσότερες φορές χωρίς εξουσιοδοτήσεις. Συχνά δε έφερνε λουλούδια, γλυκά ή χαλιά», εξηγεί το Πόρισμα Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για το πώς το εν λόγω άτομο είχε στα χέρια του ψεύτικα χαρτιά και δώρα.

Ως νομικός υπάλληλος του υπουργείου Εξωτερικών συστηνόταν άλλο άτομο ομογενής, ο οποίος φέρεται ότι επισκεπτόταν το γραφείο εμπλεκόμενης υπαλλήλου.

Οι δεκάδες φάκελοι που χειρίστηκαν οι εμπλεκόμενοι μπαίνουν και πάλι στο μικροσκόπιο των ελέγχων, ώστε να γίνουν οι καταλογισμοί και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία επιστροφής ποσών.

Προκειμένου, μάλιστα, οι αρμόδιοι υπάλληλοι στα κεντρικά του ΟΠΕΚΑ να διευκολυνθούν και να προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς, προωθήθηκαν προς διεκπεραίωση σε Περιφερειακές Διευθύνσεις περίπου χίλιες, νέες αιτήσεις δικαιούχων που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα.

Η υπόθεση παίρνει τη δικαστική οδό, ενώ μέσω των δηλώσεων πόθεν έσχες αναμένεται να δοθούν απαντήσεις στο αν οι εμπλεκόμενοι αποκόμισαν οικονομικά οφέλη.

