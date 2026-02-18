search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 23:02
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.02.2026 21:49

ΟΠΕΚΑ: Πώς στήθηκε η φάμπρικα των μαϊμού επιδομάτων – Στο επίκεντρο η Τασούλα Χατζηδάκη

18.02.2026 21:49
opeka 66- new

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών για την παράτυπη χορήγηση επιδομάτων από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον οποίο διαπιστώθηκε «τρύπα» ύψους 1,86 εκατ. ευρώ από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Δεκέμβριο του 2022.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η Τασούλα Χατζηδάκη, πρώην προϊσταμένη τμημάτων του Οργανισμού και τέως Γραμματέας Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, η κομματική ιδιότητα της οποίας ανεστάλη και με την ίδια να δηλώνει ότι είναι στη διάθεση των αρχών. 

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εξέτασε 372 υποθέσεις. Στο μικροσκόπιο βρέθηκε κυρίως το Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν την ανυπαρξία ηλεκτρικού συστήματος για τη συγκεκριμένη παροχή και τη μεγάλη αναμονή που μπορούσε να φτάσει και τα δύο χρόνια. Έτσι είχαν πιο εύκολη πρόσβαση για να προχωρούν τη «δουλειά», καθώς η έρευνα κατέδειξε ότι οι κανόνες παραβιάζονταν συστηματικά. 

Αιτήσεις εγκρίνονταν εκτός χρονολογικής σειράς ή επιταχύνονταν κατά το δοκούν. Φάκελοι με ελλείψεις πήραν το «πράσινο φως». Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν πληρούνταν βασικά κριτήρια όπως τα ηλικιακά, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Σκάι.

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν καταβολές που ξεκίνησαν νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο, με αποτέλεσμα η διάρκεια των πληρωμών να αυξάνεται.
Αυτό που ερευνάται πλέον, είναι κατά πόσο τα ελεγχόμενα πρόσωπα αποκόμισαν προσωπικό οικονομικό όφελος, καθώς μέχρι σήμερα δεν είχε διενεργηθεί οικονομικός έλεγχος στους ίδιους.

Πως έφτασαν στην κομπίνα οι αρχές

Η Τασούλα Χατζηδάκη την ελεγχόμενη περίοδο ήταν προϊσταμένη των τμημάτων που περιλαμβάνονται στην έρευνα. Τον Ιούνιο του 2022 αποσπάστηκε από τον Οργανισμό στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ.

Παρόλα αυτά συνέχισε να μεταβαίνει στα γραφεία του ΟΠΕΚΑ και να έχει πρόσβαση σε φακέλους, κινώντας υποψίες. 

Ο φάκελος της υπόθεσης έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες.

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία βαρυποινίτη στo Δομοκό: Το υλικό από τις κάμερες «έκαψε» τον αρχιφύλακα – Τι αναφέρουν οι καταθέσεις για τον Ριζάι

Κάμερες σε λεωφορεία και 6 δρόμους για τους οδηγούς που παρανομούν

Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα: Τι ισχυρίστηκε στη μαραθώνια απολογία του – Καταπέλτης το πόρισμα της Πυροσβεστικής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Untitled-design-3-1
ADVERTORIAL

Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

DW
MEDIA

Μετά από 60 χρόνια κλείνει η ελληνική υπηρεσία της DW: Ανακοινώθηκαν περικοπές 21 εκατ. ευρώ

olympiakos-leverkouzen-234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-0: Live ο αγώνας του Champions League

naxos
ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Νάρκη εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή – Την Πέμπτη η εξουδετέρωσή της, απαγόρευση κυκλοφορίας στο λιμάνι

Untitled-design-2-1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 101-71 – Το τριφύλλι πάτησε τον Δικέφαλο στο ντεμπούτο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και προκρίθηκε στον ημιτελικό του Κυπέλλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

opeka-pasok-stelexos.jpg
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστασία Χατζηδάκη: Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που είναι στο επίκεντρο της υπόθεσης με τα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 23:02
Untitled-design-3-1
ADVERTORIAL

Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

DW
MEDIA

Μετά από 60 χρόνια κλείνει η ελληνική υπηρεσία της DW: Ανακοινώθηκαν περικοπές 21 εκατ. ευρώ

olympiakos-leverkouzen-234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-0: Live ο αγώνας του Champions League

1 / 3