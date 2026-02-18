ΟΠΕΚΑ: Πώς στήθηκε η φάμπρικα των μαϊμού επιδομάτων – Στο επίκεντρο η Τασούλα Χατζηδάκη

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών για την παράτυπη χορήγηση επιδομάτων από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον οποίο διαπιστώθηκε «τρύπα» ύψους 1,86 εκατ. ευρώ από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Δεκέμβριο του 2022.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η Τασούλα Χατζηδάκη, πρώην προϊσταμένη τμημάτων του Οργανισμού και τέως Γραμματέας Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, η κομματική ιδιότητα της οποίας ανεστάλη και με την ίδια να δηλώνει ότι είναι στη διάθεση των αρχών.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εξέτασε 372 υποθέσεις. Στο μικροσκόπιο βρέθηκε κυρίως το Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν την ανυπαρξία ηλεκτρικού συστήματος για τη συγκεκριμένη παροχή και τη μεγάλη αναμονή που μπορούσε να φτάσει και τα δύο χρόνια. Έτσι είχαν πιο εύκολη πρόσβαση για να προχωρούν τη «δουλειά», καθώς η έρευνα κατέδειξε ότι οι κανόνες παραβιάζονταν συστηματικά.

Αιτήσεις εγκρίνονταν εκτός χρονολογικής σειράς ή επιταχύνονταν κατά το δοκούν. Φάκελοι με ελλείψεις πήραν το «πράσινο φως». Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν πληρούνταν βασικά κριτήρια όπως τα ηλικιακά, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Σκάι.

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν καταβολές που ξεκίνησαν νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο, με αποτέλεσμα η διάρκεια των πληρωμών να αυξάνεται.

Αυτό που ερευνάται πλέον, είναι κατά πόσο τα ελεγχόμενα πρόσωπα αποκόμισαν προσωπικό οικονομικό όφελος, καθώς μέχρι σήμερα δεν είχε διενεργηθεί οικονομικός έλεγχος στους ίδιους.

Πως έφτασαν στην κομπίνα οι αρχές

Η Τασούλα Χατζηδάκη την ελεγχόμενη περίοδο ήταν προϊσταμένη των τμημάτων που περιλαμβάνονται στην έρευνα. Τον Ιούνιο του 2022 αποσπάστηκε από τον Οργανισμό στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ.

Παρόλα αυτά συνέχισε να μεταβαίνει στα γραφεία του ΟΠΕΚΑ και να έχει πρόσβαση σε φακέλους, κινώντας υποψίες.

Ο φάκελος της υπόθεσης έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες.

