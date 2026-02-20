Βέλγος συλλέκτης για τις φωτογραφίες από την Καισαριανή: Xαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα – Αυθεντική η συλλογή του

Την πρώτη του δήλωση μετά τη συμφωνία με την ελληνική πολιτεία για τις 262 φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 Ελλήνων στη Καισαριανή το 1994, έκανε ο Βέλγος συλλέκτης Τιν ντε Κράνε.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο συλλέκτης των φωτογραφιών που πλέον πιστοποιήθηκαν ως αυθεντικές, δήλωσε πως είναι χαρούμενος που η υπόθεση έκλεισε.

«Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα και δεν θα κάνω άλλη δήλωση. Δεν θα πω τίποτε άλλο μέχρι να τελειώσουν όλα» είπε στην κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με την ανταπόκριση της ΕΡΤ, ο συλλέκτης εμφανίστηκε ιδιαίτερα πιεσμένος από το βάρος της δημοσιότητας, ωστόσο υπήρξε απόλυτα συνεργάσιμος με τις ελληνικές αρχές, αποδεχόμενος την πρόταση για τη διάσωση των ιστορικών τεκμηρίων.

Αυθεντικές στο σύνολό τους οι 262 φωτογραφίες – Υπεγράφη προσύμφωνο με το υπουργείο Πολιτισμού

Υπενθυμίζεται ότι όπως προέκυψε νωρίτερα, η συλλογή Χόιερ είναι αυθεντική και αποτελείται από 262 φωτογραφίες -ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται και αυτές από τις εκτελέσεις της Καισαριανής, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Παράλληλα, η κ. Μενδώνη γνωστοποίησε ότι υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών.

Αναλυτικά η δήλωση της Λίνας Μενδώνη για την απόκτηση της συλλογής Χόιερ:

«Σήμερα, στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ, η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού συναντήθηκε με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε.

Η αντιπροσωπεία εξέτασε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή.

Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού.

Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών».

Ωστόσο, η αυθεντικότητα της συλλογής θεωρούνταν δεδομένη, από τη στιγμή που στην πίσω πλευρά τους αναγράφεται η λέξη «Αθήνα» στα γερμανικά και η ημερομηνία 1.5.1944.

Αυτός ήταν και ο λόγος που το υπουργείο Πολιτισμού, μετά την θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων προχώρησε, προχθές, στην κήρυξη του συνόλου της συλλογής ως μνημείου εξαιτίας της ιδιαίτερης ιστορικής αξίας της ως τεκμηρίου της διαμόρφωσης αντιλήψεων και στάσεων με εργαλείο την εικόνα, από την πλευρά των προπαγανδιστικών μηχανισμών των στρατευμάτων Κατοχής, στην Ελλάδα, την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Στη συλλογή του γερμανού υπολογαχού βρίσκονται και φωτογραφίες από δημοφιλή ελληνικά μνημεία, όπως η Ακρόπολη και το Παναθηναϊκό Στάδιο, Έλληνες και Ελληνίδες με παραδοσιακές φορεσιές, κρατούμενους σε στρατόπεδα, εξαθλιωμένους ζητιάνους και μικρά παιδιά.

