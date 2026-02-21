Η έξοδος της τελευταίας κακοκαιρίας του χειμώνα και ο καιρός σύμμαχος στο πέταγμα του χαρταετού!

Μετά από ένα μπαράζ κακοκαιριών που μας έκανε να ξεχάσουμε πώς είναι ο γαλάζιος ουρανός, ο χειμώνας φαίνεται να παίζει την τελευταία του «παράσταση» για φέτος. Η «γραμμή λαίλαπας» απομακρύνεται σταδιακά, αφήνοντας πίσω της τα τελευταία έντονα ξεσπάσματα για να δώσει τη θέση της σε μια σταδιακή βελτίωση που θα μας οδηγήσει με το δεξί στο παραδοσιακό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας.

Το Σάββατο θυμίζει ημέρα γενικής εκκαθάρισης καθώς το βαρύ πυροβολικό των φαινομένων μεταφέρεται πλέον στα ανατολικά της χώρας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο Αιγαίο, καθώς μέχρι το μεσημέρι τα νησιά του ανατολικού και βορειοανατολικού τμήματος θα βρεθούν αντιμέτωπα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα Δωδεκάνησα θα ακολουθήσουν με έντονα φαινόμενα μέχρι νωρίς το απόγευμα, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη η βροχή θα επιμείνει μέχρι αργά το απόγευμα προτού ο καιρός αρχίσει να «σπάει» οριστικά. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσουν λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχούλες και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ οι κορυφές των βουνών μας θα δεχτούν τις τελευταίες τους χιονοπτώσεις. Παράλληλα έχουμε αλλαγή φρουράς στους ανέμους, αφού οι νοτιάδες μας αποχαιρετούν και δίνουν τη θέση τους σε δυτικούς βορειοδυτικούς που θα αγγίξουν τοπικά τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση φτάνοντας τους 14 βαθμούς στα βόρεια και τους 17 με 18 στην υπόλοιπη χώρα.

Στην Αττική ο καιρός θα παρουσιάσει λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα αυξηθούν το μεσημέρι με πιθανότητα για μια γρήγορη βροχούλα, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη το πρωινό ξύπνημα θα είναι τσουχτερό με το θερμόμετρο στους 4 βαθμούς, αλλά η μέρα θα κυλήσει με παροδικές νεφώσεις και μέγιστη θερμοκρασία τους 14 βαθμούς.

Ημέρα ψυχρής ανάπαυλας

Η Κυριακή θα είναι μια ημέρα ψυχρής ανάπαυλας, με τον καιρό να γίνεται πιο «στεγνός» αλλά και πιο κρύος. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές θα δουν οι κάτοικοι στις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, ενώ στην Κρήτη αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα πασπαλίσει με χιόνι τα ορεινά αλλά και ημιορεινά τμήματα της Θράκης, ενώ ο παγετός θα κάνει την εμφάνισή του στα βόρεια ηπειρωτικά νωρίς το πρωί. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν στα πελάγη φτάνοντας τα 7 μποφόρ, προετοιμάζοντας το έδαφος για την Καθαρά Δευτέρα.

Τα ευχάριστα νέα έρχονται για τη Δευτέρα, καθώς ο καιρός θα είναι ο απόλυτος σύμμαχος για το πέταγμα του χαρταετού. Εκτός από την Κρήτη και τις Κυκλάδες που ίσως διατηρήσουν λίγη συννεφιά και ασθενείς βροχές, η υπόλοιπη χώρα θα απολαύσει γενικά αίθριο καιρό. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα πνέουν στα 6 με 7 μποφόρ, ένταση που θεωρείται ιδανική για τους επίδοξους «πιλότους» των χαρταετών, αρκεί να βρεθεί ένα σημείο προφυλαγμένο από τις πολύ δυνατές ριπές.

Ο χειμώνας φαίνεται πλέον να μαζεύει τα πράγματά του, καθώς η θερμοκρασία από τη Δευτέρα θα αρχίσει πάλι να «τσιμπάει» προς τα πάνω, οδηγώντας μας σε μια ηλιόλουστη συνέχεια.

