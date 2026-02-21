search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 11:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

21.02.2026 08:56

Πολύνεκρη τραγωδία νότια των Καλών Λιμένων: Ανατράπηκε βάρκα με μετανάστες – 5 νεκροί, 25 αγνοούμενοι

21.02.2026 08:56
limeniko new

Συγκλονίζει η νέα τραγωδία με μετανάστες που σημειώθηκε, τα ξημερώματα, περίπου 20 ναυτικά μίλια νοτίως των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.

Ασφαλείς πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής οι νεκροί είναι πέντε, περίπου 25 οι αγνοούμενοι, ενώ 20 έχουν διασωθεί και μεταφέρονται στη στεριά.

Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι η βάρκα με τους περίπου 50 μετανάστες εντοπίστηκε στη διάρκεια της νύχτας, όταν παραπλέον εμπορικό πλοίο προσέγγισε για να τους περισυλλέξει. Όμως, φέρεται κατά τη διαδικασία της προσέγγισης η βάρκα να ανατράπηκε και οι μετανάστες να έπεσαν στο νερό.

Στο σημείο βρίσκονται σκάφη της Frontex και του Λιμενικού καθώς η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σημειώνεται ότι στο σημείο πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι 5 μποφόρ, που δυσχεραίνουν την επιχείρηση διάσωσης.

Διαβάστε επίσης:

Βόλος: 70χρονη πήγε με το αστικό στην Νεάπολη για να «ψωνίσει» ηρωίνη για τον ανιψιό της

Ήχησε το 112 στη Λήμνο: «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας» – Σοβαρά προβλήματα στη Μύρινα (Video)

Κακοκαιρία: Διακοπή κυκλοφορίας στο Παλαιό Φάληρο λόγω καθίζησης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
limnos plimmires (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Λήμνος – Σοβαρές ζημιές σε σπίτια και καταστήματα (Video)

euroleague
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ντέρμπι «αιωνίων» για την πρώτη κούπα της σεζόν – Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

infantino
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζιάνι Ινφαντίνο: «Οι πέντε πυλώνες στη μάχη κατά του ρατσισμού με κανόνες, κυρώσεις, ποινικές διώξεις»

arnaoutoglou_liagkas
MEDIA

Αρναούτογλου για Λιάγκα: «Μάλλον ό,τι κι αν κάνω δεν του αρέσω με τίποτα»

ploia peiraias 544- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε πλήρη εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων για την Καθαρά Δευτέρα – Σχεδόν 10.000 επιβάτες έφυγαν από Πειραιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

lazopoulos_1408_1920-1080_new
MEDIA

Mega: Ετοιμάζει… βαλίτσες με δηκτικό χιούμορ αλά Λαζόπουλου και με τη «βούλα» του ΕΚΚΟΜΕΔ

mornos_2002_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι ισχύει πραγματικά για τη λειψυδρία

galatopita_sinagi2
CUCINA POVERA

Γαλατόπιτα «γυμνή», της Πελοποννησιακής παράδοσης

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 11:51
limnos plimmires (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Λήμνος – Σοβαρές ζημιές σε σπίτια και καταστήματα (Video)

euroleague
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ντέρμπι «αιωνίων» για την πρώτη κούπα της σεζόν – Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

infantino
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζιάνι Ινφαντίνο: «Οι πέντε πυλώνες στη μάχη κατά του ρατσισμού με κανόνες, κυρώσεις, ποινικές διώξεις»

1 / 3