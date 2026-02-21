Πολύνεκρη τραγωδία νότια των Καλών Λιμένων: Ανατράπηκε βάρκα με μετανάστες – 5 νεκροί, 25 αγνοούμενοι

Συγκλονίζει η νέα τραγωδία με μετανάστες που σημειώθηκε, τα ξημερώματα, περίπου 20 ναυτικά μίλια νοτίως των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.

Ασφαλείς πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής οι νεκροί είναι πέντε, περίπου 25 οι αγνοούμενοι, ενώ 20 έχουν διασωθεί και μεταφέρονται στη στεριά.

Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι η βάρκα με τους περίπου 50 μετανάστες εντοπίστηκε στη διάρκεια της νύχτας, όταν παραπλέον εμπορικό πλοίο προσέγγισε για να τους περισυλλέξει. Όμως, φέρεται κατά τη διαδικασία της προσέγγισης η βάρκα να ανατράπηκε και οι μετανάστες να έπεσαν στο νερό.

Στο σημείο βρίσκονται σκάφη της Frontex και του Λιμενικού καθώς η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σημειώνεται ότι στο σημείο πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι 5 μποφόρ, που δυσχεραίνουν την επιχείρηση διάσωσης.

