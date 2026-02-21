Λήμνος: «Διπλάσιοι οι τόνοι νερού σε σχέση με το 2024» – Υπερχειλίσεις, πλημμύρες και 112 (Videos/Photos)

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Λήμνο.

Στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Μύρινα, αλλά και στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, στο ύψος των ΚΤΕΛ, ο χείμαρρος υπερχείλισε μετατρέποντας δρόμους σε ορμητικά ποτάμια.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του limnosreport.gr, η στάθμη του νερού ανέβηκε απότομα, παρασύροντας φερτά υλικά, πλημμυρίζοντας σπίτια, μαγαζιά στην αγορά αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο του Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Τριάδας.

Μετά την εκδήλωση των πλημμυρικών φαινομένων, το πρωί του Σαββάτου, ήχησε το 112 στη Λήμνο, καλώντας όσους βρίσκονται στο νησί να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει η ειδοποίηση.

Η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε προβλήματα και σε άλλα σημεία της πόλης.

«Διπλάσιοι οι τόνοι του νερού από το 2024»

Μιλώντας στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο», η δήμαρχος της Λήμνου έκανε λόγο για εκτεταμένες ζημιές.

«Oι τόνοι του νερού που έχουν πέσει είναι διπλάσιοι από την ισχυρή κακοκαιρία του 2024», τόνισε μεταξύ άλλων η Ελεονώρα Γεώργα.

Συνεργεία του δήμου βρέθηκαν από νωρίς στο σημείο για την απομάκρυνση υδάτων και τον καθαρισμό των δρόμων. Παρά τις παρεμβάσεις, η κατάσταση παρέμεινε δύσκολη, με τις Αρχές να απευθύνουν έκκληση για προσοχή μέχρι την πλήρη ύφεση των φαινομένων.

