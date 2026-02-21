Κακοκαιρία: Διακοπή κυκλοφορίας στο Παλαιό Φάληρο λόγω καθίζησης

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων προχώρησε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου η Τροχαία, στο Παλαιό Φάληρο, εξαιτίας καθίζησης που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η κυκλοφορία διεκόπη στην οδό Ναϊάδων από το ύψος της οδού Πρωτέως, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Η καθίζηση σημειώθηκε έπειτα από ισχυρή βροχόπτωση που προκάλεσε προβλήματα σε σημεία του οδικού δικτύου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες.

