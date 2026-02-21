Τι ισχύει πραγματικά για τη λειψυδρία

Τελικά πόσο μεγάλο πρόβλημα έχουμε όσον αφορά στη λειψυδρία;

Όλα αυτά που έχουν ακουστεί και γραφτεί τους τελευταίους μήνες σχετικά με τα αποθέματα νερού στην Αττική εμπεριέχουν δόση υπερβολής ή όντως θα έχουμε πολύ πιο σύντομα (απ’ όσο φανταζόμαστε) πρόβλημα με την επάρκεια νερού;

Η βασικότερη αιτία αυτής της κατάστασης είναι η κλιματική αλλαγή ή μήπως η διαχείριση του νερού από τους αρμόδιους φορείς, αλλά και τα μέτρα που θα έπρεπε να έχουν παρθεί ήδη;

Ας δούμε για αρχή τα γεγονότα μέσα από τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε τις απαντήσεις που ψάχνουμε.

Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις έδωσαν μια ανάσα στα αποθέματα νερού της Αττικής, αλλά και πάλι απέχουμε πολύ από το να νιώθουμε ασφαλείς ακόμη και για την επόμενη χρονιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, τα αποθέματα στους ταμιευτήρες που τροφοδοτούν την Αττική φτάνουν σήμερα στα 560 εκατ. κυβικά, τη στιγμή που έναν χρόνο πριν έφταναν τα 667 εκατ. κυβικά, ενώ δύο χρόνια πριν ξεπερνούσαν τα 900 εκατ. κυβικά.

Τα τελευταία χρόνια όμως παρατηρείται μια συνεχής άνοδος των αναγκών στο Λεκανοπέδιο, αποτέλεσμα τόσο της αύξησης του πληθυσμού όσο και της κάλυψης των αναγκών οικονομικών κλάδων με ταχεία ανάπτυξη, όπως ο τουρισμός. Ταυτόχρονα η κλιματική κρίση έχει οδηγήσει στην αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στη χώρα μας, ακόμη και τους χειμερινούς μήνες.

Συγκεκριμένα η συνεχής αυξητική τάση της θερμοκρασίας, τα ιδιαίτερα θερμά καλοκαίρια και οι λιγότερες ημέρες χιονοκάλυψης αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της κλιματικής εικόνας της Ελλάδας, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του κόμβου πληροφόρησης climatebook.gr.

Όπως επισήμανε και στο «Ποντίκι» ο διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ Κώστας Λαγουβάρδος, το 2025 αποτέλεσε το δεύτερο πιο θερμό έτος για την Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια, με μέση ετήσια τιμή της θερμοκρασίας στους 15,3 °C, ενώ πρόσθεσε ότι η μέση μέγιστη θερμοκρασία στην Ελλάδα το 2025 ήταν σε όλες τις περιοχές υψηλότερη από τη μέση τιμή της κλιματικής περιόδου 1991-2020.

Όσον αφορά στο θέμα της λειψυδρίας, τόνισε ότι «οι βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα βοήθησαν αρκετά, αλλά ακόμη είμαστε επιφυλακτικοί. Το σημαντικό είναι ότι σταμάτησε η πτώση της στάθμης της λίμνης του Μόρνου και ξεκίνησε η άνοδος. Σίγουρα όμως θέλουμε να συνεχιστεί αυτό και τους επόμενους μήνες για να είμαστε ασφαλείς σχετικά με τα αποθέματα της Αττικής».

Νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα

Ο Κ. Λαγουβάρδος στάθηκε στο γεγονός ότι είναι ακόμη νωρίς να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα, καθώς στο τέλος Μαρτίου – αρχές Απριλίου θα έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με το πού βρισκόμαστε με τα αποθέματα νερού. «Μέχρι το τέλος Μαρτίου είναι πιθανόν να έχουμε και άλλες βροχοπτώσεις, όπως και χιονοπτώσεις, οι οποίες σίγουρα θα δώσουν περισσότερη επάρκεια τόσο στην Αττική όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας» συμπλήρωσε.

Μιλώντας ξεχωριστά για την Αττική ανέφερε πως ακόμη δεν υπάρχει σοβαρό θέμα, ενώ σχολίασε ότι στο θέμα της λειψυδρίας «δόθηκε μεγαλύτερη βαρύτητα από αυτή που θα έπρεπε». Τέλος, μίλησε και για τις ποσότητες νερού που χάνονται κατά τη μεταφορά του από τις πηγές στα κέντρα διαχείρισης της ΕΥΔΑΠ και από εκεί και στους καταναλωτές, λέγοντας πως «και αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα που χρήζει επίλυσης».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Βασίλης Ζόραπας, προϊστάμενος του τμήματος Υδρογεωλογίας και Υδρολογίας της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ). Αποκάλυψε πως οι βροχοπτώσεις και τα χιόνια έχουν μειωθεί αισθητά, τη στιγμή που η θερμοκρασία συνεχώς αυξάνεται.

Το χιόνι πιο σημαντικό από τις βροχές

Ταυτόχρονα σημείωσε πως υπάρχει μεν βελτίωση (λόγω των συνεχόμενων βροχών), αλλά υπολειπόμαστε στα αποθέματα της Αττικής, καθώς «δεν έβρεξε τόσο πολύ στην περιοχή των ταμιευτήρων. Επιπλέον το χειρότερο είναι ότι δεν έχει ρίξει πολύ χιόνι, το οποίο είναι πιο σημαντικό σε σχέση με τις βροχές».

Ο προϊστάμενος του τμήματος Υδρογεωλογίας και Υδρολογίας έβαλε ως ορόσημο τα μέσα Απριλίου, αφού εκεί καταγράφεται το τέλος της υγρής περιόδου στην Ελλάδα. Εστιάζοντας και στο plan b που θα πρέπει να έχουμε σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, αποκάλυψε πως η ΕΥΔΑΠ είναι σε ετοιμότητα έτσι ώστε να ξεκινήσει γεωτρήσεις, αλλά και να αντικαταστήσει το δίκτυο, το οποίο είναι παλιό και εξαιτίας αυτού έχουμε μεγάλες διαρροές.

«Επειδή έχουμε 1,5 με 2 μήνες μπροστά μας, παραμένω αισιόδοξος. Σίγουρα πήραμε μια ανάσα, αλλά, αν του χρόνου τέτοια εποχή είμαστε στα ίδια επίπεδα, θα έχουμε σοβαρό θέμα» σχολίασε.

Κάτι ακόμη άξιο αναφοράς είναι ότι σοβαρό πρόβλημα καταγράφεται και στα νησιά, απλώς στην Αττική έχει πάρει μεγαλύτερη έκταση, αφού εκεί είναι συγκεντρωμένος ο μισός πληθυσμός της χώρας. «Ο κόσμος θα πρέπει να αφυπνιστεί και να καταλάβει ότι το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να παρατείνουμε την επάρκεια των ποσοτήτων νερού στους ταμιευτήρες» κατέληξε.

