Τσίπρας: Ο «οδικός χάρτης» για το νέο κόμμα – Πότε είναι πιο πιθανές οι ανακοινώσεις

Και από τη Λάρισα, τη Δευτέρα, ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε το μήνυμα ότι το εγχείρημά του «απαιτεί χρόνο», άρα δεν είναι κοντά η ώρα των ανακοινώσεων.

Ο Αλέξης Τσίπρας, μετά τη Λάρισα, θα συνεχίσει τις παρουσιάσεις της «Ιθάκης» πιθανότατα στο Ηράκλειο, ενώ ίσως προστεθούν στον μέχρι σήμερα σχεδιασμό μία ή δύο πόλεις. Κάπως έτσι θα κλείσει ο Μάρτιος, ενώ παράλληλα θα υπάρχουν και κάποιες θεματικές επεξεργασίες των τομέων του Ινστιτούτου που θα δίνονται στη δημοσιότητα. Στο μεταξύ, η ομάδα Σιακαντάρη εργάζεται για το κείμενο αρχών και θέσεων του υπό ίδρυση κόμματος, ώστε να είναι έτοιμο μετά το Πάσχα.

Το πότε θα είναι έτοιμο το κείμενο, όμως, δεν αποτελεί κάποιο «δείκτη» ότι ακολούθως επίκεινται ανακοινώσεις.

Συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, επεξηγώντας κατά κάποιον τρόπο και τις αναφορές του σε «μεθοδικότητα» και «σχέδιο» και τις συστάσεις στο κοινό του για «υπομονή», επισημαίνουν την πολύ μεγάλη ρευστότητα που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό από τις αρχές του έτους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το στοιχείο αυτό επιβάλλει ιδιαιτέρως ζυγισμένες κινήσεις.

Άλλο Καρυστιανού, άλλο ΠΑΣΟΚ

Όπως παρατηρούν, η χρονιά ξεκίνησε με Καρυστιανού και ήδη το «φόκους» έχει πέσει στο ΠΑΣΟΚ ενόψει του συνεδρίου του, τον Μάρτιο.

Σε σχέση με τη Μαρία Καρυστιανού από το περιβάλλον Τσίπρα εκπέμπεται ένα κλίμα ότι είναι παράγων χαμηλής «επικινδυνότητας», μετά και το δεξιόστροφο προφίλ που διαμορφώνει με τις δημόσιες δηλώσεις της, και γενικώς βλέπουν «ξεφούσκωμα» προϊόντος του χρόνου.

Ωστόσο οι εξελίξεις γύρω από το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από την Αμαλίας.

Το εύλογο ερώτημα που φαίνεται να απασχολεί την τελευταία είναι αν το αποτέλεσμα του συνεδρίου – κι εφόσον αναδειχθεί κυρίαρχος ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως αναμένεται – θα δώσει ή όχι ουσιαστική ώθηση, πολιτική και δημοσκοπική, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κάτι που απαιτεί κάποιο χρονικό διάστημα μετά το συνέδριο λίγων μηνών – προκειμένου να καταγραφεί με ασφάλεια η εικόνα.

Προφανώς λοιπόν ώς τα τέλη της άνοιξης ή αρχές καλοκαιριού, ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι σε θέση να εκτιμήσει αν το ΠΑΣΟΚ έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε βασικό αντίπαλο του Μητσοτάκη ή αν θα μείνει στα ίδια και κατά συνέπεια θα παραδοθεί ολοκληρωτικά στις εσωτερικές έριδες. Με άλλα λόγια, θα είναι σε θέση να εκτιμήσει πώς διαμορφώνονται τα δεδομένα στον προοδευτικό χώρο και άρα ποιες είναι οι δυνατότητες για έναν νέο προοδευτικό σχηματισμό. Δεν μοιάζει να εκτιμά ότι η εικόνα θα αλλάξει σε σχέση με σήμερα, σε κάθε περίπτωση όμως η αναμονή δείχνει λογική και επιβεβλημένη.

Ο χρόνος της κάλπης

Το έτερο ζήτημα που καλείται να ζυγίσει ο πρώην πρωθυπουργός είναι αν στον ορίζοντα υπάρχουν πρόωρες κάλπες. Με δεδομένο ότι οι εργασίες της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση αναμένεται να ολοκληρωθούν Σεπτέμβριο, υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά. Ακόμη και στις αρχές του 2027 δεν θα μπορούν να θεωρηθούν πρόωρες. Από την άλλη, δεν μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο για έναν εκλογικό αιφνιδιασμό Μητσοτάκη κατά την προσεχή ΔΕΘ. Με άλλα λόγια, τίποτα δεν αποκλείεται με βάση και την προαναφερθείσα έντονη πολιτική ρευστότητα, και μέχρι το τέλος της άνοιξης θα συνεκτιμηθούν όλα τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό.

Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω φαίνεται πως θα βαρύνουν στις οριστικές αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα για τον χρόνο των ανακοινώσεων. Κάποιοι εκτιμούν ότι η κόπωση της κοινωνίας λόγω αναμονής μπορεί να φέρει απώλειες δημοσκοπικές, επομένως πρέπει οι ανακοινώσεις να γίνουν τον Μάιο και όχι αργότερα. Υπάρχει και ο αντίλογος, πως όταν το κόμμα εμφανιστεί, με όνομα, πρόσωπα και θέσεις, τότε το σκηνικό θα είναι διαφορετικό, επομένως αυτό δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας και παράγοντα επίσπευσης ανακοινώσεων.

Μάιος ή Σεπτέμβριος, τίποτε δεν έχει κλειδώσει αυτή τη στιγμή. Για την ώρα μοιάζει πιο πιθανός ο Σεπτέμβριος. Όμως οι οριστικές αποφάσεις είναι ακόμη μακριά και ο πολιτικός χρόνος πυκνός. Ακόμη και ο Μάιος δείχνει μακρινός για την Αμαλίας.

«Σκάουτινγκ»

Στο μεταξύ, υπάρχει και η υπόθεση της στελέχωσης του κόμματος. Λίγους μήνες μετά τα αυστηρά μηνύματα του Παλλάς προς τους πρώην συντρόφους από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στη Λάρισα φάνηκε να κάνει ένα άνοιγμα στο στελεχικό δυναμικό των παλιών και έμπειρων, με τη φράση για «νέους και έμπειρους ναύτες και αξιωματικούς».

Βέβαια, συνεργάτες του εξηγούν ότι το παλιό είναι σχετικό, υπό την έννοια ότι κάποιος μπορεί να μετρά πολλά χρόνια δράσης και εμπειρίας, αλλά να μην έχει αναδειχθεί στα κεντρικά πολιτικά πράγματα και να μην είναι ευρύτερα γνωστός. Σίγουρα ο Αλέξης Τσίπρας αναζητά και τέτοια πρόσωπα, που να μπορούν να συνδυάζουν την εμπειρία με την απουσία πολιτικής φθοράς. Και στις επαφές που κάνει στις περιοδείες του, με τοπικά στελέχη, νέους επαγγελματίες κ.λπ., αναζητά και τέτοιες «ιδιότητες», κάνοντας τρόπον τινά ένα είδος «σκάουτινγκ» ο ίδιος.

