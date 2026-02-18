search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

18.02.2026 18:13

Λαζαρίδης κατά ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΑ: «Λέτε για τη ΝΔ, αλλά, όπου υπάρχει οσμή σκανδάλου, είστε στο κάδρο» – Μάντζος: «Θα μας κάνετε εσείς μαθήματα εντιμότητας;»

mantzos lazaridis vouli 11- new

Στην υπόθεση ΟΠΕΚΑ αναφέρθηκε από το βήμα της Ολομέλειας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, μη χάνοντας ευκαιρία να «στρίψει το μαχαίρι» στα σπλάχνα του ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του, καθώς όπως είπε στήνουν δικαστήρια στην κυβέρνηση κι εμφανίζονται ως τιμητές, αλλά «όπου υπάρχει οσμή σκανδάλου», όλο και κάποιο πράσινο στέλεχος είναι στο κάδρο.

«Όπου υπάρχει οσμή σκανδάλου, όλο και κάποιο στέλεχος δίπλα στον Ανδρουλάκη εμφανίζεται στο κάδρο» είπε χαρακτηριστικά συμπληρώνοντας πως πρώτα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν ο κουμπάρος Ανδρουλάκη που τώρα βρίσκεται προφυλακισμένος, μετά ο Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ, τώρα η Χατζηδάκη. «Σαν πολλά δεν μαζεύτηκαν σε βάρος του ΠΑΣΟΚ;», διερωτήθηκε μιλώντας στην Ολομέλεια ο Μακάριος Λαζαρίδης. Σημείωσε μάλιστα ότι η φερόμενη ως εμπλεκόμενη στην υπόθεση χορήγηση προνοιακών επιδομάτων, δεν ήταν απλό στέλεχος, αλλά υπήρξε γραμματέας οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή «δεξί χέρι του προέδρου».

«Γνώριζε ο κύριος Ανδρουλάκης για τη στενή του συνεργάτιδα; Γιατί την απομακρύνατε από τη θέση το Φεβρουάριο του 25; Τι γνώριζε το ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρός σας και δεν μας έλεγε;», διερωτήθηκε, σημειώνοντας πως δεν παραβλέπει το τεκμήριο της αθωότητας.

Από την άλλη, τόνισε, πως το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί συνεχώς τη ΝΔ για σκάνδαλα και αντέτεινε: «Δεν μπορείτε να εμφανίζεστε ως τιμητές των πάντων όταν οι εξελίξεις σάς εκθέτουν. Δεν μπορείτε να καταγγέλλετε συλλήβδην και να στήνετε επικοινωνιακά δικαστήρια, όταν τα δικά σας στελέχη βρίσκονται στο μικροσκόπιο». Συνέστησε «λιγότερη υποκρισία» και «περισσότερη αυτοκριτική» και πρότεινε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ: «Ψαχτείτε λιγάκι ακόμα, γιατί όπως λέει ο σοφός λαός, όταν σκάβεις τον λάκκο του άλλου, πέφτεις ο  ίδιος μέσα». «Αν αρχίσετε να διαγράφετε πρωτοκλασάτα στελέχη» συνέχισε ειρωνικά «αυτό που μένει είναι  ο Νίκος Ανδρουλάκης να τυπώσει μπλουζάκια που να γράφουν: “Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα”».

Άμεση ήταν η αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζου, ο οποίος κατηγόρησε τον Μ. Λαζαρίδη πως «έκανε σόου», «καταδικάζοντας» έναν άνθρωπο, παρά τις αναφορές περί τεκμηρίου αθωότητας.

«Θα χαλάσω το βιντεάκι του κυρίου Λαζαρίδη στην “Ομάδα Αλήθειας”. Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο τα τελευταία επτά χρόνια; Να ευχηθώ καλή θητεία στους βουλευτές μας… Επειδή δεν είναι έτσι, επειδή εσείς κυβερνάτε, την ευθύνη για τους ελέγχους στο δημόσιο τομέα, την έχει η κυβέρνηση», είπε σε έντονο ύφος, εξηγώντας πως η κομματική ιδιότητα της Αναστασίας Χατζηδάκη ανεστάλη μέχρι περατώσεως της έρευνας. 

«Πετάτε από το παράθυρο δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και κάνετε μαθήματα διαφάνειας και εντιμότητας στο ΠΑΣΟΚ;», ρώτησε ο ίδιος σε έντονο ύφος.

