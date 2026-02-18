Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές διαπαιδαγωγημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ

«Τέτοια στάση ηρωϊκή, παλικαρίσια με καθαρό βλέμμα, χαμόγελο και τραγούδι μπορούν να το κάνουν άνθρωποι που έχουν ανώτερα ιδανικά, που είναι πεισμένοι για το δίκιο τους, που είναι διαπαιδαγωγημένοι να υπηρετούν το λαό, να θυσιάζουν και το ανώτερο αγαθό που είναι για κάθε άνθρωπο η ζωή του, προκειμένου να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για τη λευτεριά, τότε, της πατρίδας, για να ζήσει ο εργαζόμενος λαός με ευημερία, ευτυχία, ελευθερία σε μια νέα κοινωνία» υπογράμμισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών στην Καισαριανή, σε συνέντευξή του στον τ/σ «Open».

«Τα ντοκουμέντα αυτά είναι συγκλονιστικά και μεγάλης αξίας και θα πρέπει όχι μόνο να συντηρούν την ιστορική μνήμη του λαού μας, αλλά να διδάσκονται σε όλα τα σχολεία και τα Πανεπιστήμια και να επισκέπτονται τέτοιες εκθέσεις-μουσεία που εκτίθενται και προσωπικά αντικείμενα των εκτελεσμένων, αλλά και άλλα, όπως αυτές οι φωτογραφίες που εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι ανήκουν στον ελληνικό λαό».

Τόνισε ότι «πρέπει να λέγεται ολόκληρη η αλήθεια ότι ήταν κομμουνιστές, (καθώς) κάποιοι το αποκρύπτουν» προσθέτοντας «η ίδια η στρατιωτική διοίκηση των χιτλερικών τότε στη διαταγή της για την εκτέλεση των 200 έλεγε “να πάρετε 200 κομμουνιστές” από το Χαϊδάρι».

Επισήμανε, μεταξύ άλλων ότι οι 200 εκτελέστηκαν «ως κομμουνιστές, αυτοί δεν βγήκαν και “δεν γλίτωσαν το τομάρι τους”, όπως λένε κάποιοι άλλοι ότι έπρεπε να κάνουν, γιατί δεν υπέγραφαν δήλωση μετάνοιας και αποκήρυξης του ΚΚΕ».

Ο Δ. Κουτσούμπας κατήγγειλε τα «φασιστοειδή» που κατέστρεψαν το μνημείο των εκτελεσμένων στην Καισαριανή, σημειώνοντας ότι είναι «πολιτικοί απόγονοι, δεν λέω φυσικοί αν και υπάρχουν και τέτοιοι, των Ταγμάτων Ασφαλείας της Κατοχής, των συνεργατών των Γερμανών, των “συνεργαζομένων (με τους Γερμανούς) Ελλήνων” που σκότωσαν άλλους 100 κομμουνιστές στη Λακωνία, όπως λέει η ίδια η στρατιωτική διοίκηση των χιτλερικών».

«Οι πολιτικοί απόγονοι αυτών είναι οι χρυσαυγίτες, άλλες φασιστικές ομάδες και οργανώσεις που δηλητηριάζουν τη νεολαία και έρχονται καταγγελίες από γονείς και εκπαιδευτικούς ότι κάνουν ύπουλη δουλειά και πρέπει να γίνει μεγάλη εκστρατεία ώστε η νεολαία να γνωρίζει την ιστορική αλήθεια και να έχει αντισώματα στους φασίστες και σε άλλους που δηλητηριάζουν την πολιτική ζωή του τόπου» τόνισε.

Ο Δ. Κουτσούμπας ανέδειξε πλευρές της «εγκληματικής ασυδοσίας», όπως επισήμανε, στο εργοστάσιο «Βιολάντα», παρά τις προειδοποιήσεις των εργατικών σωματείων και του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων στο οποίο η εργοδοσία δεν επέτρεπε την πρόσβαση στο εργοστάσιο, ενώ έκανε λόγο και για τις ευθύνες του κρατικού μηχανισμού και της Περιφέρειας.

Επισήμανε ότι «η πλειοψηφία των εργαζομένων αντιστέκονται, δίνουν το χέρι σε όποιον σηκώνεται και δεν επιλέγουν τη δουλική συμπεριφορά απέναντι σε εγκληματίες, όπως παρουσιάστηκε για μικρή μερίδα εργαζομένων της εν λόγω επιχείρησης».

Στη συνέχεια μίλησε για τις εξελίξεις με το «έγκλημα των Τεμπών που συνεχίζεται εδώ και τρία χρόνια» σημειώνοντας ότι από την πρώτη μέρα το ΚΚΕ είχε πεί πως «υπάρχουν στοιχεία και προσπάθεια απόκρυψης, ώστε να “κλείσει” το έγκλημα αυτό και να μην αποκαλυφθούν ούτε οι πραγματικές αιτίες, ούτε οι πραγματικοί ένοχοι».

«Θέλουν να κρύψουν τις τεράστιες ευθύνες τους, θέλουν να κρύψουν όλη την πολιτική των κυβερνήσεων που με κατεύθυνση της ΕΕ οδήγησε σε “απελευθέρωση”, κατάτμηση του σιδηροδρόμου και φτάσαμε στο σημείο δύο τρένα να κινούνται στις ίδιες ράγες σε αντίθετη κατεύθυνση επί 12 λεπτά και να μην το βλέπει κανένας, να μην υπάρχουν μέτρα τα οποία προβλέπονταν».

Υπενθύμισε ότι η ΚΟ του ΚΚΕ στη Βουλή είχε μιλήσει, θέτοντας όλες αυτές τις παραμέτρους, για «έγκλημα που πρέπει να περιμένουμε στα τρένα με την κατάσταση που επικρατεί, προειδοποιούσαμε τον υπουργό και ο υπουργός έλεγε ότι “δεν ισχύουν αυτά”».

Ερωτηθείς, σχετικά, είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι «τενεκέδες με το λάδι» των «κοινοτικών προγραμμάτων» δίνονταν για την «χειραγώγηση των εργαζομένων, για «να κρατάει ο κ. Παναγόπουλος υπό τον έλεγχό του συνδικαλιστές».

Σημείωσε, ότι η υπουργός Εργασίας «δεν απάντησε στις ερωτήσεις του ΚΚΕ σχετικά με το σε ποιούς δόθηκαν αυτά τα χρήματα (των προγραμμάτων), γιατί δίνονταν ταυτόχρονα και σε εργοδότες για να κάνουν “κατάρτιση και επανακατάρτιση” και στη συνδικαλιστική μαφία της ΓΣΕΕ με επικεφαλής τον Παναγόπουλο, πως αξιοποιήθηκαν τα χρήματα αυτά, πως ελέγχθηκαν κλπ».

Ερωτηθείς για την «Ιθάκη» του Αλ. Τσίπρα, σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως «πάντως δεν πέρασε και καμία “οδύσσεια”, εμείς δεν θεωρούμε ότι “μεταλλάχθηκε” που λένε κάποιοι, θεωρούμε ότι ήταν αποφασισμένος από τότε και στόχευε, απλά ήθελε να κινήσει μαζί του δυνάμεις λαϊκές, εργατικές, ριζοσπαστικές που πίστευαν σε ένα διαφορετικό πρόγραμμα, σε μια διαφορετική κοινωνία και να τους εγκλωβίσει στον ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική του και μετά να κάνει σταδιακά τις αλλαγές δικαιολογούμενος ότι δήθεν “πιέστηκε” και δεν μπορούσε, τι να κάνει, “έσωσε κι αυτός την Ελλάδα”».

Συνεχίζοντας, ο Δ. Κουτσούμπας εξήγησε ότι «συνολικά η σοσιαλδημοκρατία έχει στρατηγικά αδιέξοδα, γιατί είναι νωπή η εμπειρία από την αντιλαϊκή πολιτική που άσκησε καθώς και γιατί σε έναν κόσμο που φλέγεται από τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς δεν υπάρχουν ούτε τα ελάχιστα περιθώρια που υπήρχαν κάποτε για να κάνει “αναδιανεμητική πολιτική”».

Εκτίμησε, επίσης, ότι ο Αλ. Τσίπρας «δεν έχει και πολλές προοπτικές για να ηγηθεί ενός ευρύτερου μετώπου κατά της κυβέρνησης».

Αντίστοιχα ερωτηθείς για τον Ν. Ανδρουλάκη «που λέει στόχος μου είναι πρώτος με μια ψήφο διαφορά» είπε «δεν μπορεί γιατί είναι αντίστοιχος του κ. Τσίπρα σε έναν άλλο χώρο με πολλά προβλήματα και αντιθέσεις. Οι “μισοί”, για παράδειγμα, από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη είναι έτοιμοι να πάνε με τη ΝΔ» προσθέτοντας «ο όρος τους θα είναι να αλλάξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από πρωθυπουργός» και σημειώνοντας ότι «το θέμα είναι πως η πολιτική θα μείνει ίδια».

Ανέφερε, ακόμα, πως «και στη ΝΔ ετοιμάζονται να πουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη “κάτσε στην άκρη” για να διευκολύνουμε και την δημιουργία μιας νέας κυβέρνησης από αυτούς που σας ανέφερα – Ανδρουλάκη, Διαμαντοπούλου, Γερουλάνος, Τσίπρας και κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, Ζ. Κωνσταντοπούλου κι ο Βελόπουλος ακόμα – ή και άλλους “πρόθυμους”».

Τέλος για την Μ. Καρυστιανού είπε ότι «είναι διαφορετικό σαν μια αγωνιζόμενη μάνα που έχασε το παιδι της σε αυτή την τραγωδία να παλεύεις για την δικαίωση, και ως πρόεδρος, τότε, του Συλλόγου, πράγμα που συνεχίζουν οι υπόλοιποι που έχουν μείνει στον Σύλλογο για τη δικαίωση των παιδιών τους και όλων των θυμάτων των Τεμπών, και άλλο όταν θέλεις να βγείς στην πολιτική σκηνή και να ηγηθείς, μάλιστα, ενός πολιτικού κόμματος, εδώ δεν θέλει μόνο να λες “θέλω δικαίωση για το παιδί μου και να αποκαλυφθεί το έγκλημα των Τεμπών”, που άλλωστε το λένε πολύ περισσότεροι άνθρωποι και τα περισσότερα κόμματα αλλά είναι τι λες για όλα τα ζητήματα. Για όσα ζητήματα έχει μιλήσει θυμίζει σκοταδισμό και δεν βλέπω να έχει τη δυνατότητα να μιλήσει στους εργαζόμενους και στο λαό για τα πραγματικά προβλήματα που έχει αυτή η κοινωνία».

