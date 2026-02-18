Διαγράφεται η Χατζηδάκη από το ΠΑΣΟΚ μετά την εμπλοκή της στην υπόθεση του ΟΠΕΚΑ

Στην αναστολή της κομματικής ιδιότητας του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Αναστασίας Χατζηδάκης προχωρά η Χαριλάου Τρικούπη.

Το στέλεχος του κόμματος ερευνάται για επιδόματα «μαϊμού» μέσω του ΟΠΕΚΑ και στην συνήθη τακτική του το ΠΑΣΟΚ προχωρά -κατά πληροφορίες- στην άμεση αναστολή της κομματικής της ιδιότητας, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά γύρω από το κόμμα.

Την αναστολή ζήτησε η ίδια η κυρία Χατζηδάκη, με τον γραμματέα του κόμματος Ανδρέα Σπυρόπουλο να κάνει αποδεκτό το αίτημά της και να κινεί τις σχετικές διαδικασίες.

Η δήλωση της Αναστασίας Χατζηδάκη

“Σε σχέση με δημοσιεύματα που αναπαράγουν το δελτίο τύπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τον συστημικό έλεγχο που διενεργήθηκε στον ΟΠΕΚΑ , δηλώνω τα εξής:

Μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου, ούτε έχω κληθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή για παροχή εξηγήσεων. Κατά την άσκηση των υπηρεσιακών μου καθηκόντων ενήργησα με πλήρη συναίσθηση ευθύνης και σε όλη τη διάρκεια της δημοσιοϋπαλληλικής μου πορείας υπηρέτησα με εντιμότητα και διαφάνεια. Δηλώνω ότι βρίσκομαι απολύτως στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης ή στοιχείου ζητηθεί και καλωσορίζω κάθε θεσμικό έλεγχο, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως τα πραγματικά δεδομένα. Για λόγους προσωπικής και πολιτικής ευθιξίας, και προκειμένου να μην δημιουργείται οποιαδήποτε σκιά ή παρερμηνεία, ζήτησα την αναστολή της ιδιότητάς μου ως απλού μέλους του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης”.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο γραμματέας της κεντρικής επιτροπής Ανδρέας Σπυρόπουλος, μετά την επιστολή που έλαβε από την Αναστασία Χατζηδάκη, κινεί τις διαδικασίες για την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση.

Η υπόθεση που έσκασε χθες, αποκάλυψε περιπτώσεις χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σε πρόσωπα που δεν τα δικαιούνταν. Πρόκειται για ποσά που φτάνουν συνολικά το 1,8 εκατ. ευρώ.

η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενήργησε Συστημικό έλεγχο στον ΟΠΕΚΑ τα έτη 2024-2025 με περίοδο ελέγχου διαστήματος από 10.01.2020 έως 31.12.2022 σχετικά με τη νομιμότητα έκδοσης αποφάσεων χορήγησης επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η Αρχή έλεγξε 372 φακέλους – αιτήσεων χορήγησης επιδόματος, από τους οποίους προέκυψε πλήθος παραβάσεων του θεσμικού πλαισίου:

Εντοπίστηκαν περιπτώσεις, κατά τις οποίες:

α. δεν τηρήθηκε η θεσμοθετημένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ούτε ο χειρισμός των αιτήσεων με χρονολογική σειρά.

β. εγκρίθηκαν αιτήσεις παρά τις ελλείψεις σε υποβληθέντα δικαιολογητικά ή τη μη πλήρωση κριτηρίων (π.χ. συμπλήρωση ορίου ηλικίας)

γ. το επίδομα αποδόθηκε νωρίτερα από ό,τι έπρεπε και άρα για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που δικαιούνταν οι εκάστοτε αιτούντες/ούσες.

Συγκεκριμένα:

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο 178 εγκριτικών αποφάσεων, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού υπολογίστηκε σε 723.480 €.

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο 91 εγκριτικών αποφάσεων, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, υπολογίστηκεσε 216.543 €.

Από τον επανέλεγχο 76 εγκριτικών αποφάσεων, που είχε εξετάσει και το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΑ, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού υπολογίστηκεσε 895.554 €.

Από τον έλεγχο 27 φακέλων αιτούντων/ουσών, για τους οποίους η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. είχε εντοπίσει ασυμφωνία μεταξύ των καταχωρισμένων ημερομηνιών γέννησης και των Αριθμών Μητρώου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΜΚΑ), προέκυψαν περιπτώσεις για αχρεωστήτως καταβληθέντα ύψους 60.650 €.

