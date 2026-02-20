«Κολλημένοι» στο «φλερτ» Φάμελλος – Χαρίτσης εν αναμονή Τσίπρα

Στη σκιά του Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά συνεχίζουν τις ζυμώσεις για την προοπτική συνεργασιών, μεταξύ τους και με όσους αυτή τη στιγμή μπορούν να ανταποκριθούν, όπως ο Πέτρος Κόκκαλης και η Λούκα Κατσέλη.

Ωστόσο οι ζυμώσεις αυτές έχουν ένα όριο. Δεν μπορούν να μετεξελιχθούν άμεσα σε ένα κοινό εκλογικό ψηφοδέλτιο, όπως έχει ζητήσει ο Φάμελλος, ή μια κοινή Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς (ή της πλειοψηφίας των βουλευτών της). Κι αυτό διότι τελούν υπό την αναμονή για το κόμμα Τσίπρα και τον τρόπο που αυτό θα ανακατέψει την τράπουλα στο εσωτερικό της Αριστεράς και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.

Ειδικότερα, στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά οι ζυμώσεις δείχνουν να έχουν περάσει σε νέα φάση, καθώς πλέον υπάρχουν πρωτοβουλίες σε επίπεδο κορυφής, με τον Σωκράτη Φάμελλο και τον Αλέξη Χαρίτση να εμφανίζονται ως ομιλητές σε κοινά πάνελ, όπως αυτό της συζήτησης για τη Νησιωτικότητα, που έγινε με πρωτοβουλία τριών Ινστιτούτων (Πουλαντζάς, ΙΝΕΡΠΟΣΤ, ΕΝΑ) και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Μαζί τους και ο Πέτρος Κόκκαλης, ο οποίος μία εβδομάδα νωρίτερα είχε βρεθεί στο πάνελ της «Ιθάκης» του Τσίπρα στα Ιωάννινα. Το «παρών» έδωσε και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προερχόμενος ως γνωστόν από το ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, λαμβάνονται κοινές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες: ήδη κατατέθηκε κοινή πρόταση νόμου ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς – με πρωτοβουλία Φάμελλου – για τη συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής. Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την τροπολογία Χαρίτση για το πλαφόν στις θητείες της διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Κοινώς, η συζήτηση για συνεργασίες σε αυτό τον χώρο συντηρείται και κλιμακώνεται. Το ερώτημα είναι αν τελικώς μπορεί να προχωρήσει πέρα από το σημείο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ή αν έχει πιάσει «ταβάνι».

Σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, για το οποίο πάντως δεν θεωρούνταν ούτε και πριν πολύ ρεαλιστική η συμμετοχή του σε ένα ενωτικό σχήμα, την Κουμουνδούρου προβληματίζει το γεγονός ότι πλέον η απόφαση για αυτόνομη πορεία αποτυπώνεται και σε επίσημο, ανώτερο όργανο (ΚΟΕΣ). Πώς δηλαδή από εδώ και πέρα θα γίνεται η απεύθυνση στο ΠΑΣΟΚ για συνεργασίες όταν αυτό προχωρά στην αντίθετη κατεύθυνση.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, πάντως, πιέζει με το επιχείρημα περί ιστορικών ευθυνών των ηγεσιών να προκύψει ένα αντίπαλο δέος στο Μητσοτάκη με αξιώσεις διακυβέρνησης. Ο ίδιος εμφανίζεται ως «επισπεύδων» και μιλώντας προχθές στην τηλεόραση του Blue Sky επανέλαβε ότι «δεν έχουμε χρόνο πια να περιμένουμε». «Ζητώ λοιπόν απ’ όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή την προοδευτική συζήτηση», είπε, «να τοποθετηθούν άμεσα και καθαρά και να κάτσουμε σε ένα τραπέζι όχι απλά για να συζητήσουμε», αλλά «δεσμευόμενοι ότι συμφωνούμε να υπάρχει προοδευτικό ψηφοδέλτιο».

Φαινομενικά, το θέμα περαιτέρω συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς κόλλησε στη δεύτερη, καθώς το συνέδριο έδειξε ότι ο Αλέξης Χαρίτσης προτιμά να περιμένει τις κινήσεις Τσίπρα από το να πάρει το κόστος αποφάσεων διαλυτικών για το κόμμα του τώρα χωρίς να ξέρει πού θα βγάλουν αυτές, εφόσον και στον ΣΥΡΙΖΑ αρκετοί είναι διατεθειμένοι να πάνε στον Τσίπρα με τους όρους που θέτει, ως «μονάδες». Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι και στον ΣΥΡΙΖΑ καλοβλέπουν όλοι μια τέτοια πιο «ενωτική» πρωτοβουλία αυτή τη στιγμή, υπό τη λογική ότι θα λειτουργούσε ως «ανάχωμα» στα σχέδια του Τσίπρα.

Κι αν βρέθηκαν στην κοινή συζήτηση στη Μυτιλήνη 14 Φλεβάρη, έμειναν με το φλερτ…

