Μητσοτάκης ή… «ακυβέρνητο καράβι» – Επικοινωνιακή στρατηγική διλημμάτων με το βλέμμα στα άλυτα προβλήματα

Το γεγονός ότι στις αρχές της εβδομάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε και επίσημα την προεκλογική περίοδο, έστω και αν ο ίδιος επιμένει ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027, έχει φέρει μεγάλη αναταραχή στα στελέχη του κόμματός του, τα οποία βλέπουν τις αντικειμενικές δυσκολίες που θα έχει η επόμενη εκλογική αντιπαράθεση.

Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι ο πρωθυπουργός προέβαλε το ίδιο δίλημμα που είχε χρησιμοποιήσει και το 2023, δηλαδή το «Μητσοτάκης ή χάος», μετατρέποντάς το σήμερα στο «Μητσοτάκης ή ακυβέρνητο καράβι η χώρα».

● Υπάρχει έλλειψη επικοινωνιολόγων στην κυβέρνηση;

● Στέρεψε η φαντασία τους;

Μάλλον όχι. Απλώς τη συγκεκριμένη στιγμή η κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί την ασυνεννοησία που υπάρχει στην αντιπολίτευση για να δείξει στους πολίτες ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Γι’ αυτό άλλωστε τα κυβερνητικά στελέχη έχουν αρχίσει ήδη να μιλούν για την κακή εικόνα που έχουν σήμερα τα μικρότερα κόμματα.

Άλλωστε γνωρίζουν πολύ καλά ότι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να αποτελέσει απειλή για τον Μητσοτάκη, δεδομένου ότι έχει περάσει ξανά από το Μέγαρο Μαξίμου και γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα.

Κολλημένη…

Το περίεργο ωστόσο είναι πως, παρότι η κυβέρνηση κινείται μόνη της, χωρίς κάποιον να την απειλεί, κινδυνεύει να έρθει… δεύτερη!

«Γαλάζια» στελέχη σημειώνουν μάλιστα πως, αν και το δεύτερο κόμμα απέχει από τη Ν.Δ. 12 με 13 μονάδες, όλα δείχνουν ότι το κυβερνών κόμμα δεν μπορεί να ξεκολλήσει στην πρόθεση ψήφου από το 22% – 24%, ενώ στην εκτίμηση πλησιάζει με το ζόρι το 30%. Οι περισσότερες μετρήσεις την εμφανίζουν στο 28% – 29%.

Ωστόσο όλοι ξέρουν ότι στην πραγματικότητα οι αναγωγές είναι απλώς ευχολόγια, καθώς τα κυβερνητικά ποσοστά τον τελευταίο χρόνο σημειώνουν μία αξιοπρόσεκτη καθίζηση, από την οποία δεν λέει να βγει η Ν.Δ.

Παράλληλα και παρά τα όσα λέει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας το κυβερνητικό επιτελείο, όλα δείχνουν ότι το θέμα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, ο πρωθυπουργός σκέπτεται να κάνει ο ίδιος παρεμβάσεις στην αγορά τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ προκειμένου να πέσουν οι τιμές.

Παράλληλα τα υψηλά ενοίκια που έχουν ως αποτέλεσμα οι νέοι να μην μπορούν να φτιάξουν τα δικά τους σπιτικά επιδεινώνουν την κατάσταση και στρέφουν την κοινωνία εναντίον του κυβερνώντος κόμματος.

Επιβάρυνση και από τα σκάνδαλα

Η κατάσταση έχει χειροτερέψει κατά πολύ, όπως δείχνουν οι μετρήσεις, και από τα σκάνδαλα και τη διασπάθιση του δημοσίου χρήματος.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει παίξει ιδιαίτερο ρόλο στην κακή δημοσκοπική εικόνα της Ν.Δ., αφού ο «Φραπές» και ο «Χασάπης» έδωσαν σάρκα και οστά στα πρόσωπα που είχαν ρόλο στην υπόθεση. Το γεγονός μάλιστα ότι οι εμπλεκόμενοι, στις περισσότερες περιπτώσεις, συνεχίζουν τη ζωή τους σαν να μην συμβαίνει τίποτα, πυροδοτεί ακόμα περισσότερο την οργή των πολιτών.

Φυσικά και το θέμα των Τεμπών φαίνεται ότι πάντα υπάρχει στην επικαιρότητα, παρά την κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού να κατέλθει στην πολιτική ζητώντας δικαιοσύνη.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επιχειρεί να αλλάξει το κλίμα προβάλλοντας τις συμφωνίες στα ενεργειακά, τα «ήρεμα νερά» με την Τουρκία, τα εξοπλιστικά και μία σειρά από μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όμως δεν έχουν άμεσες επιπτώσεις στη ζωή των πολιτών.

Παράλληλα, τις αυξήσεις που δόθηκαν στους δημόσιους υπαλλήλους και σε κάποιους συνταξιούχους τις κατάπιε η ακρίβεια του σούπερ μάρκετ.

Διάχυτος εκνευρισμός

Η αλήθεια είναι ότι στο κυβερνητικό επιτελείο υπάρχει ένας διάχυτος εκνευρισμός και λίγοι, ελάχιστοι υπουργοί εμφανίζονται έτοιμοι να υπερασπιστούν το έργο της κυβέρνησης. Η εντύπωση που δίνεται στην κοινή γνώμη είναι ότι στην πλειονότητά τους τα στελέχη του Υπουργικού Συμβουλίου επιχειρούν να προβάλουν μόνο το έργο τους, αποβλέποντας σε εκλογικά οφέλη.

Αν μάλιστα μέσα σε αυτό το σκηνικό συμπεριλάβει κάποιος και τις διάφορες εσωκομματικές τάσεις που υπάρχουν, αλλά και τα τζαρτζαρίσματα ανάμεσα στους επίδοξους δελφίνους, τα πράγματα δεν μοιάζουν ιδιαίτερα εύκολα για το κυβερνών κόμμα.

Με τη λογική μάλιστα ότι ο Μητσοτάκης λίγο πριν ή λίγο μετά το Πάσχα αναμένεται να κάνει τον τελικό ανασχηματισμό στην κυβέρνησή του, με τον οποίο θα πάει στις εκλογές, τα περισσότερα στελέχη εμφανίζονται να θέλουν να παραμείνουν στις θέσεις τους, ενώ πολλοί βουλευτές ζητούν μία θέση υφυπουργού προκειμένου να το βάλουν στο βιογραφικό τους «πουλώντας» το προεκλογικά στους ψηφοφόρους τους.

Η αλήθεια είναι ότι ο Μητσοτάκης και σε αυτό το θέμα βρίσκεται σε αδιέξοδο, αφού στην πραγματικότητα η Ν.Δ. δεν έχει πλέον κανένα φοβερό πάγκο. Άλλωστε και στον τελευταίο ανασχηματισμό ο πρωθυπουργός κατέφυγε στην ανακύκλωση των ίδιων προσώπων, ενώ δεν μετακίνησε κάποιους από τη θέση τους με τη λογική ότι δεν υπήρχαν στελέχη για να τους αντικαταστήσουν.

