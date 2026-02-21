Ιωάννινα: Παραδόθηκε οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε ηλικιωμένη – Υπέκυψε στα τραύματά της

Στην Τροχαία Ιωαννίνων παραδόθηκε, τα ξημερώματα του Σαββάτου, ο άνδρας που παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και τραυμάτισε ηλικιωμένη.

Ο οδηγός στη συνέχεια εγκατέλειψε την ηλικιωμένη, που είχε τραυματιστεί σοβαρά, στο σημείο και τράπηκε σε φυγή.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπου κατέληξε.

Λίγη ώρα αργότερα ο συλληφθείς παρουσιάστηκε στο Τμήμα και δήλωσε την εμπλοκή του. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε συνδυασμό με διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Διαβάστε επίσης:

Πολύνεκρη τραγωδία νότια των Καλών Λιμένων: Ανατράπηκε βάρκα με μετανάστες – 5 νεκροί, 25 αγνοούμενοι

Βόλος: 70χρονη πήγε με το αστικό στην Νεάπολη για να «ψωνίσει» ηρωίνη για τον ανιψιό της

Λήμνος: «Διπλάσιοι οι τόνοι νερού σε σχέση με το 2024» – Υπερχειλίσεις, πλημμύρες και 112 (Videos/Photos)