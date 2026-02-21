Καισαριανή: Πληροφορίες για το ποσό της συμφωνίας με τον Βέλγο συλλέκτη – Ποιο είναι το τίμημα για τις ιστορικές φωτογραφίες

Στο ποσό των περίπου 100.000 ευρώ έκλεισε η συμφωνία της αντιπροσωπείας του υπουργείου Πολιτισμού με τον Βέλγο συλλέκτη Τιμ ντε Κράνε για την απόκτηση των 262 αυθεντικών φωτογραφιών που απεικονίζουν τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν, στην Καισαριανή, από τους ναζί την Πρωτομαγιά του 1944.

Μετά από έξι ώρες διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές κατέληξαν στο ποσό αναφέρουν πληροφορίες του «Πρώτου Θέματος».

Το πρώτο βήμα έγινε, με τις διαπραγματεύσεις να πιστοποιούν τη γνησιότητα της συλλογής Χόιερ, ενώ πλέον ανοίγει ο δρόμος για να περάσουν τα ιστορικά ντοκουμέντα στην κατοχή της Ελλάδας.

Η συλλογή Χόιερ αριθμεί συνολικά 262 φωτογραφίες, όπως έγινε γνωστό μετά τη συνάντηση του ειδικού κλιμακίου εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Πολιτισμού με τον κάτοχο της συλλογής φωτογραφιών. Οι εμπειρογνώμονες, μετά τη μακροσκοπική εξέταση της συλλογής αποφάνθηκαν πως είναι αυθεντικές οι φωτογραφίες.

Το υπουργείο Πολιτισμού υπέγραψε προσύμφωνο για την απόκτηση της συλλογής φωτογραφιών που ο υπολοχαγός της Βέρμαχτ τράβηξε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της θητείας του το 1943-1944. Τα 12 φωτογραφικά ντοκουμέντα που δόθηκαν στη δημοσιότητα αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές των θυμάτων πριν πέσουν από τα πυρά των ναζιστικών δυνάμεων κατοχής στο σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Η συνάντηση έλαβε χώρα στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ στη Γάνδη το οποίο εξυπηρετούσε και τις δύο πλευρές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλλέκτης δεν ήθελε η συνάντηση να πραγματοποιηθεί στο γραφείο του προκειμένου να μη δημοσιοποιηθούν προσωπικά του στοιχεία.

Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες προκειμένου να επικυρωθεί αυτή η συμφωνία που θα φέρει πίσω επίσημα όλα τα ντοκουμέντα.

Αναλυτικά η δήλωση της Μενδώνη για την απόκτηση της συλλογής Χόιερ:

«Σήμερα, στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ, η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού συναντήθηκε με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε.

Η αντιπροσωπεία εξέτασε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή.

Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού.

Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών».

Πάντως, η αυθεντικότητα της συλλογής θεωρούνταν δεδομένη, από τη στιγμή που στην πίσω πλευρά τους αναγράφεται η λέξη «Αθήνα» στα γερμανικά και η ημερομηνία 1.5.1944.

Αυτός ήταν και ο λόγος που το υπουργείο Πολιτισμού, μετά την θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων προχώρησε, στην κήρυξη του συνόλου της συλλογής ως μνημείου εξαιτίας της ιδιαίτερης ιστορικής αξίας της ως τεκμηρίου της διαμόρφωσης αντιλήψεων και στάσεων με εργαλείο την εικόνα, από την πλευρά των προπαγανδιστικών μηχανισμών των στρατευμάτων Κατοχής, στην Ελλάδα, την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

