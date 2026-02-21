Καισαριανή: Το παρασκήνιο της συμφωνίας με τον Βέλγο συλλέκτη – Mαραθώνιες διαπραγματεύσεις για την αυθεντική συλλογή Χόιερ

Έξι ώρες διήρκεσαν οι διαπραγματεύσεις του υπουργείου Πολιτισμού τον Βέλγο συλλέκτη Τιμ ντε Κράνε για την απόκτηση των 262 αυθεντικών φωτογραφιών που απεικονίζουν τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά 1944 και στιγμιότυπα από την Κατοχή στην Ελλάδα, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με την υπογραφή προσυμφώνου στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ στη Γάνδη.

Το πρώτο βήμα έγινε, με τις διαπραγματεύσεις να πιστοποιούν τη γνησιότητα της συλλογής Χόιερ, ενώ πλέον ανοίγει ο δρόμος για να περάσουν τα ιστορικά ντοκουμέντα στην κατοχή της Ελλάδας.

Η συλλογή Χόιερ αριθμεί συνολικά 262 φωτογραφίες, όπως έγινε γνωστό μετά τη συνάντηση του ειδικού κλιμακίου εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Πολιτισμού με τον κάτοχο της συλλογής φωτογραφιών. Οι εμπειρογνώμονες, μετά τη μακροσκοπική εξέταση της συλλογής αποφάνθηκαν πως είναι αυθεντικές οι φωτογραφίες.

Το υπουργείο Πολιτισμού υπέγραψε προσύμφωνο για την απόκτηση της συλλογής φωτογραφιών που ο υπολοχαγός της Βέρμαχτ τράβηξε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της θητείας του το 1943-1944. Τα 12 φωτογραφικά ντοκουμέντα που δόθηκαν στη δημοσιότητα αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές των θυμάτων πριν πέσουν από τα πυρά των ναζιστικών δυνάμεων κατοχής στο σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Η συνάντηση έλαβε χώρα στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ στη Γάνδη το οποίο εξυπηρετούσε και τις δύο πλευρές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλλέκτης δεν ήθελε η συνάντηση να πραγματοποιηθεί στο γραφείο του προκειμένου να μη δημοσιοποιηθούν προσωπικά του στοιχεία.

Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες προκειμένου να επικυρωθεί αυτή η συμφωνία που θα φέρει πίσω επίσημα όλα τα ντοκουμέντα.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ανέφερε ότι «η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού. Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών».

Αναλυτικά η δήλωση της Μενδώνη για την απόκτηση της συλλογής Χόιερ:

«Σήμερα, στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ, η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού συναντήθηκε με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε.

Η αντιπροσωπεία εξέτασε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή.

Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού.

Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών».

Πάντως, η αυθεντικότητα της συλλογής θεωρούνταν δεδομένη, από τη στιγμή που στην πίσω πλευρά τους αναγράφεται η λέξη «Αθήνα» στα γερμανικά και η ημερομηνία 1.5.1944.

Αυτός ήταν και ο λόγος που το υπουργείο Πολιτισμού, μετά την θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων προχώρησε, στην κήρυξη του συνόλου της συλλογής ως μνημείου εξαιτίας της ιδιαίτερης ιστορικής αξίας της ως τεκμηρίου της διαμόρφωσης αντιλήψεων και στάσεων με εργαλείο την εικόνα, από την πλευρά των προπαγανδιστικών μηχανισμών των στρατευμάτων Κατοχής, στην Ελλάδα, την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

262 ιστορικά ντοκουμέντα αριθμεί η συλλογή Χόιερ

Η επίσκεψη των εμπειρογνωμόνων στο ΥΠΠΟ στη Γάνδη αποκάλυψε ότι η συλλογή του Βέλγου συλλέκτη απαριθμεί συνολικά 262 φωτογραφίες, καθώς και κάποια έντυπα που ο υπολοχαγός της Βέρμαχτ Χόιερ είχε περιλάβει σε αυτή.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, είχε αναφέρει από την Πέμπτη ότι «δεν είναι μόνο αυτές οι φωτογραφίες που είδαμε, αλλά είναι άλμπουμ φωτογραφιών. Οπότε είναι ένα ιστορικό κειμήλιο που πρέπει να έρθει στην Ελλάδα».

Στη συλλογή του γερμανού υπολογαχού βρίσκονται και φωτογραφίες από δημοφιλή ελληνικά μνημεία, όπως η Ακρόπολη και το Παναθηναϊκό Στάδιο, Έλληνες και Ελληνίδες με παραδοσιακές φορεσιές, κρατούμενους σε στρατόπεδα, εξαθλιωμένους ζητιάνους και μικρά παιδιά.

Υπενθυμίζεται ότι οι φωτογραφίες των 200 εμφανίστηκαν προς δημοπράτηση στον διαδικτυακό τόπο eBay το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, με ιδιοκτήτη τον συλλέκτη Τιμ ντε Κράνε, ο οποίος μέσω της εταιρείας του προσέφερε προς πώληση μέρος της συλλογής. Δύο ημέρες μετά την δημοσιοποίηση των φωτογραφιών στην Ελλάδα, ο συλλέκτης απέσυρε τις 12 φωτογραφίες.

Ανακουφισμένος δηλώνει ο Βέλγος συλλέκτης

Την ικανοποίησή του για την αίσια έκβαση της υπόθεσης εξέφρασε ο Βέλγος συλλέκτης Τιμ ντε Κράενε, μετά την επίσημη πιστοποίηση της αυθεντικότητας της συλλογής του.

Σε δηλώσεις του στο ΕΡΤnews, αμέσως μετά τη συνάντηση με στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, ο κ. ντε Κράνε εμφανίστηκε ανακουφισμένος, τονίζοντας: «Είμαι χαρούμενος που οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν. Καταλήξαμε σε συμφωνία και δεν επιθυμώ να προβώ σε περαιτέρω δηλώσεις μέχρι την οριστική διευθέτηση του θέματος».

Ο συλλέκτης εμφανίστηκε ιδιαίτερα πιεσμένος από το βάρος της δημοσιότητας, ωστόσο υπήρξε απόλυτα συνεργάσιμος με τις ελληνικές αρχές, αποδεχόμενος την πρόταση για τη διάσωση των ιστορικών τεκμηρίων. Ο ίδιος δεν περίμενε όλη αυτή την έκταση δημοσιότητας και από την ελληνική πλευρά αλλά και από τον βελγικό Τύπο.

