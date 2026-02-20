Δομοκός: Προφυλακίστηκαν ο αρχιφύλακας και ο Βούλγαρος που δολοφόνησε τον ισοβίτη – Έκαναν βόλτα στο διάδρομο πριν το έγκλημα

Με ομόφωνη απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι τόσο ο Βούλγαρος καθ’ ομολογίαν δράστης του εγκλήματος στις Φυλακές Δομοκού, όσο και ο Αρχιφύλακας, που κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία.

Η πολύωρη διαδικασία στα δικαστήρια της Λαμίας διήρκεσε συνολικά πάνω από 10 ώρες, καθώς ξεκίνησε στις 10:00 το πρωί και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ. Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν οι απολογίες και των δύο κατηγορουμένων, που ξεπέρασαν τις τρεις ώρες για τον καθένα.

Οι ισχυρισμοί που προέβαλαν στις απολογίες τους και οι δύο και ιδιαίτερα η άρνηση του κατηγορητηρίου, δεν κρίθηκαν επαρκείς, με αποτέλεσμα Ανακριτής και Εισαγγελέας να αποφασίσουν την προσωρινή κράτησή τους, σηματοδοτώντας την περαιτέρω δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και σοβαρά ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του εγκλήματος εντός των φυλακών.

Βόλτα στον διάδρομο έκαναν πριν τη δολοφονία ο αρχιφύλακας και ο Βούλγαρος

Εν τω μεταξύ, συμβόλαιο θανάτου με εντολέα πρόσωπο που βρίσκεται στη Ζάκυνθο βλέπουν οι αρχές πίσω από τη δολοφονία του βαρυποινίτη Αντώνη Παπαδάτου από Βούλγαρο συγκρατούμενο του στο πρώην αρχιφυλακείο των φυλακών Δομοκού.

Ο αρχιφύλακας που προφυλακίστηκε για συνέργεια και ο Βούλγαρος βαρυποινίτης επιμένουν ότι ο Παπαδάτος τράβηξε πιστόλι, κι ότι ο Βούλγαρος ενέργησε για να προστατεύσει τον αρχιφύλακα.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το MEGA φαίνεται ο δράστης να μπαίνει στο κελί του θύματος για να του πει ότι τον ζητά ο αρχιφύλακας.

Μαζί κατευθύνονται στο υπαρχιφυλακείο. Ο Παπαδάτος φαίνεται χαλαρός, φορά παντόφλες, σορτσάκι και μπλούζα με κουκούλα.

Λίγα λεπτά αργότερα ο αρχιφύλακας, ο Παπαδάτος, ο Βούλγαροςκατευθύνονται όλοι μαζί στον χώρο του πρώην αρχιφυλακείου. Eκεί διαδραματίστηκαν οι πυροβολισμοί, που είχαν ως συνέπεια να χάσει τη ζωή του ο Παπαδάτος.

Σε άλλο πλάνο φαίνονται ο αρχιφύλακας και ο Βούλγαρος να περπατούν στον διάδρομο πριν τη δολοφονία.

Μετά τη δολοφονία βγαίνουν από τον χώρο του πρώην αρχιφυλακείου. Ο Βούλγαρος φοράει χειροπέδες, αλλά δεν φαίνονται ιδιαίτερα ταραγμένοι.

Τι είπε στην απολογία του ο Βούλγαρος

Ο 38χρονος Βούλγαρος κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα, όπου υποστήριξε ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας και ότι δεν είχε προσχεδιάσει τη δολοφονία του 43χρονου Έλληνα βαρυποινίτη.

Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται πως το θύμα τον προσέγγισε προκειμένου να συναντηθεί με τον αρχιφύλακα, επικαλούμενο ότι επιθυμούσε βοήθεια για την εξεύρεση συνηγόρου. Έτσι, σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, κατέληξαν να βρεθούν όλοι μαζί στο αρχιφυλακείο.

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος του 38χρονου, σε δηλώσεις προς δημοσιογράφους, ανέφερε ότι έχει ζητηθεί να γίνει αναπαράσταση του εγκλήματος, με στόχο να επιβεβαιωθούν όσα έχουν ήδη καταθέσει στις ανακριτικές Αρχές.

Λίγο πριν από τις 14:30, στο Δικαστήριο προσήλθε και ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια στην υπόθεση, και οδηγήθηκε με τη σειρά του στο γραφείο του ανακριτή.

Ο συνήγορός του, μιλώντας στους εκπροσώπους των Μέσων, τόνισε πως ο εντολέας του δεν είχε γνώση για τις προθέσεις του 43χρονου θύματος, που φέρεται να είχε αρχικά πάνω του το όπλο του εγκλήματος με στόχο να το στρέψει κατά του αρχιφύλακα – σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Κατά την ίδια πηγή, ο αρχιφύλακας παρακολούθησε στη συνέχεια σοκαρισμένος τον 38χρονο να αφοπλίζει και στη συνέχεια να πυροβολεί τον 43χρονο.

