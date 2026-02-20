Ισχυρή βροχόπτωση στην Αττική – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Έντονη βροχόπτωση καταγράφεται στην Αθήνα το βράδυ της Παρασκευής, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των μετεωρολόγων που έκαναν λόγο για έντονα φαινόμενα στην περιοχή της Αττικής.

Η «πορτοκαλί» προειδοποίηση της ΕΜΥ βρίσκεται σε ισχύ, καθώς αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιθανόν και με τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και άλλες περιοχές της χώρας τις επόμενες ώρες.

Οι έντονες βροχές και οι ισχυρές καταιγίδες ξεκίνησαν από τα δυτικά, επηρεάζοντας το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. Σταδιακά, το μέτωπο θα σαρώσει τη Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, ενώ θα κλείσει τον κύκλο του επηρεάζοντας τις Κυκλάδες και τη Δυτική Κρήτη.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο μέχρι τις μεσημεριανές ώρες σήμερα Παρασκευή

β. στην υπόλοιπη Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως το Σάββατο το απόγευμα

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα σήμερα Παρασκευή από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα

ε. στα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικού Αιγαίου από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου

στ. στα Δωδεκάνησα το Σάββατο από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα.

2. Ισχυροί νότιοι άνεμοι, εντάσεως έως και 8 μποφόρ θα πνέουν σήμερα Παρασκευή (20-02-26) μέχρι τις βραδινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη.

Το Σάββατο τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν μέσα στο Αιγαίο, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω βελτίωση, με τις βροχές να εντοπίζονται πλέον κυρίως στην Κρήτη.

Τα ευχάριστα νέα αφορούν την Καθαρά Δευτέρα, καθώς ο καιρός θα είναι σύμμαχος για το παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού σχεδόν σε όλη τη χώρα (με εξαίρεση την Κρήτη), αν και οι βοριάδες στο Αιγαίο θα αγγίζουν τα 8 μποφόρ.

Από εκεί και πέρα, οδηγούμαστε σε μια σειρά αιθρίων ημερών με τη θερμοκρασία να υποχωρεί σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, δίνοντάς μας την ευκαιρία να στεγνώσουμε από το μπαράζ των κακοκαιριών.

