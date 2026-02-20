search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 20:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.02.2026 20:14

Έκρηξη στη Βιολάντα: Nέος κύκλος διώξεων προ των πυλών – Τα πρόσωπα που έχουν μπει στο «μικροσκόπιο»

20.02.2026 20:14
Violanda

Πιθανή είναι η άσκηση νέων διώξεων για το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα», που προκάλεσε τον θάνατο πέντε εργαζομένων. 

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει οι πολιτικοί μηχανικοί, οι μηχανολόγοι μηχανικοί, οι πολεοδόμοι και τα στελέχη της Περιφέρειας και της Πυροσβεστικής που υπέγραψαν τις άδειες του εργοστασίου, αν και όπως αποδείχθηκε από τους ελέγχους δεν τηρούσε τις προδιαγραφές. 

Ετοιμάζεται να καταθέσει προσφυγή ο Τζιωρτζιώτης

Οι δικηγόροι του ιδιοκτήτη Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη αναμένεται να καταθέσουν μέχρι την Τετάρτη προσφυγή κατά τις απόφασης προφυλάκισης του.

Τον Ιούλιο του 2025 η εταιρεία «Energy» κατέθεσε πρόταση για τη βελτιοποίηση του δικτύου υγραερίου της «Βιολάντα» έναντι 32.000 ευρώ. Στην πρόταση τόνιζαν ότι οι εγκαταστάσεις προπανίού και το υλικό του δικτύου υγαερίου δεν είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Ο  Τζιωρτζιώτης απέρριψε την πρόταση με την αιτιολογία ότι η τιμή είναι πολύ υψηλή. Η εταιρεία κατέθεσε νέα πρόταση έναντι 22.300 ευρώ, αλλα και πάλι επέλεξε να μην κάνει το παραμικρό. 

Η βάνα που ήταν εκτός λειτουργίας και το αδήλωτο υπόγειο

Ο μηχανολόγος μηχανικός κατέθεσε ότι κατά την επίσκεψη του στο εργοστάσιο, παρατήρησε ότι είχαν αποσυνδέσει την ηλεκτροβάνα, που ο ρόλος της είναι να εντοπίζει τη διαρροή υγραερίου

Ακόμα, ο πολιτικός μηχανικός, που είχε συνεργαστεί με το εργοστάσιο κατέθεσε οτί ο ιδιοκτήτης του είχε πει πως το υπόγειο, που βρισκόταν κάτω από τον χώρο όπου εργάζονταν οι άτυχες γυναίκες, είναι αμπάζωτο, δεν διαθέτει ηλεκτρισμό και δεν έχει καμία λειτουργικά αξία. 

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των εργαζόμενων στο υπόγειο υπήρχε το μηχάνημα καθαρισμού νερού, που παρείχε νερό υπό πίεση σε όλες τις εγκαταστάσεις και ο χειρισμός του γινόταν από τον υδραυλικό της μονάδας.

Διαβάστε επίσης

Δομοκός: Ο Βούλγαρος και ο αρχιφύλακας έκαναν βόλτα στο διάδρομο πριν τη δολοφονία του βαρυποινίτη (Video)

Βιολάντα: Και νέα πρόσωπα στο «κάδρο» των ερευνών για τη φονική έκρηξη, «ανήξερος» ο Τζιωρτζιώτης, τον διαψεύδουν μάρτυρες και στοιχεία (videos)

Αυθεντικές οι φωτογραφίες της Καισαριανής – Είναι 262, τις αγοράζει το υπουργείο Πολιτισμού (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eksodos-diodia
ΕΛΛΑΔΑ

Με κακοκαιρία η έξοδος του τριημέρου – Αυξημένη κίνηση σε κεντρικές αρτηρίες, γεμάτα τα ΚΤΕΛ για καρναβαλικούς προορισμούς

kairos-vrohi
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή βροχόπτωση στην Αττική – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

melissa barerra 66- new
LIFESTYLE

Η Μελίσα Μπαρέρα πρωταγωνίστρια της κωμικής παρωδίας «Titanique» στο Μπρόντγουεϊ

trump_3001_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πυρά Τραμπ στους δικαστές μετά το «χαστούκι» για τους δασμούς – Τους χαρακτηρίζει «αντιπατριώτες» και απειλεί με «εναλλακτικές» λύσεις – live

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karalis manolo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

fcas-4
ΚΟΣΜΟΣ

SCAF/FCAS: Τι είναι το μαχητικό 6ης γενιάς που θέλει να φτιάξει η Ευρώπη, αλλά Γαλλία και Γερμανία δεν μπορούν να συνεργαστούν  

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 20:42
eksodos-diodia
ΕΛΛΑΔΑ

Με κακοκαιρία η έξοδος του τριημέρου – Αυξημένη κίνηση σε κεντρικές αρτηρίες, γεμάτα τα ΚΤΕΛ για καρναβαλικούς προορισμούς

kairos-vrohi
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή βροχόπτωση στην Αττική – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

melissa barerra 66- new
LIFESTYLE

Η Μελίσα Μπαρέρα πρωταγωνίστρια της κωμικής παρωδίας «Titanique» στο Μπρόντγουεϊ

1 / 3