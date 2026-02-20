Έκρηξη στη Βιολάντα: Nέος κύκλος διώξεων προ των πυλών – Τα πρόσωπα που έχουν μπει στο «μικροσκόπιο»

Πιθανή είναι η άσκηση νέων διώξεων για το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα», που προκάλεσε τον θάνατο πέντε εργαζομένων.

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει οι πολιτικοί μηχανικοί, οι μηχανολόγοι μηχανικοί, οι πολεοδόμοι και τα στελέχη της Περιφέρειας και της Πυροσβεστικής που υπέγραψαν τις άδειες του εργοστασίου, αν και όπως αποδείχθηκε από τους ελέγχους δεν τηρούσε τις προδιαγραφές.

Ετοιμάζεται να καταθέσει προσφυγή ο Τζιωρτζιώτης

Οι δικηγόροι του ιδιοκτήτη Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη αναμένεται να καταθέσουν μέχρι την Τετάρτη προσφυγή κατά τις απόφασης προφυλάκισης του.

Τον Ιούλιο του 2025 η εταιρεία «Energy» κατέθεσε πρόταση για τη βελτιοποίηση του δικτύου υγραερίου της «Βιολάντα» έναντι 32.000 ευρώ. Στην πρόταση τόνιζαν ότι οι εγκαταστάσεις προπανίού και το υλικό του δικτύου υγαερίου δεν είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Ο Τζιωρτζιώτης απέρριψε την πρόταση με την αιτιολογία ότι η τιμή είναι πολύ υψηλή. Η εταιρεία κατέθεσε νέα πρόταση έναντι 22.300 ευρώ, αλλα και πάλι επέλεξε να μην κάνει το παραμικρό.

Η βάνα που ήταν εκτός λειτουργίας και το αδήλωτο υπόγειο

Ο μηχανολόγος μηχανικός κατέθεσε ότι κατά την επίσκεψη του στο εργοστάσιο, παρατήρησε ότι είχαν αποσυνδέσει την ηλεκτροβάνα, που ο ρόλος της είναι να εντοπίζει τη διαρροή υγραερίου.

Ακόμα, ο πολιτικός μηχανικός, που είχε συνεργαστεί με το εργοστάσιο κατέθεσε οτί ο ιδιοκτήτης του είχε πει πως το υπόγειο, που βρισκόταν κάτω από τον χώρο όπου εργάζονταν οι άτυχες γυναίκες, είναι αμπάζωτο, δεν διαθέτει ηλεκτρισμό και δεν έχει καμία λειτουργικά αξία.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των εργαζόμενων στο υπόγειο υπήρχε το μηχάνημα καθαρισμού νερού, που παρείχε νερό υπό πίεση σε όλες τις εγκαταστάσεις και ο χειρισμός του γινόταν από τον υδραυλικό της μονάδας.

