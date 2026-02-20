Επιχείρηση για τον εντοπισμό 44χρονου αγνοούμενου στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συναγερμός έχει σημάνει στην Αχαΐα για την εξαφάνιση 44χρονου.
Ο αγνοούμενος βρισκόταν στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου.
Οι έρευνες πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με τη συμμετοχή 1 πλωτού σκάφους, 1 ελικοπτέρου της Πολεμική Αεροπορία και 1 οχήματος του Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή από ξηρά.
Διαβάστε επίσης
Έκρηξη στη Βιολάντα: Nέος κύκλος διώξεων προ των πυλών – Τα πρόσωπα που έχουν μπει στο «μικροσκόπιο»
Δομοκός: Ο Βούλγαρος και ο αρχιφύλακας έκαναν βόλτα στο διάδρομο πριν τη δολοφονία του βαρυποινίτη (Video)
Βέλγος συλλέκτης για τις φωτογραφίες από την Καισαριανή: Xαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα – Αυθεντική η συλλογή του
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.