Επιχείρηση για τον εντοπισμό 44χρονου αγνοούμενου στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αχαΐα για την εξαφάνιση 44χρονου.

Ο αγνοούμενος βρισκόταν στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με τη συμμετοχή 1 πλωτού σκάφους, 1 ελικοπτέρου της Πολεμική Αεροπορία και 1 οχήματος του Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή από ξηρά.

