ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 22:29
ΕΛΛΑΔΑ

20.02.2026 20:52

Επιχείρηση για τον εντοπισμό 44χρονου αγνοούμενου στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου

20.02.2026 20:52
Συναγερμός έχει σημάνει στην Αχαΐα για την εξαφάνιση 44χρονου.

Ο αγνοούμενος βρισκόταν στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου. 

Οι έρευνες πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με τη συμμετοχή 1 πλωτού σκάφους, 1 ελικοπτέρου της Πολεμική Αεροπορία και 1 οχήματος του Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή από ξηρά.

ΚΟΣΜΟΣ

Νέος παγκόσμιος δασμός 10% μετά την ήττα από το Ανώτατο Δικαστήριο – Ο αμετανόητος Τραμπ και η άγρια επίθεση σε δικαστές

MEDIA

Μια ντουζίνα ημέρες στην κορυφή της τηλεθέασης ο Alpha με τη χθεσινή πρωτιά (19/2)

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Απορρίφθηκε το αίτημα εξέτασης δειγμάτων στο εξωτερικό, λέει η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις εκταφές

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις-ΟΠΚΕ: Ένα love story άνευ προηγουμένου, «σας αγαπώ πιο πολύ απ’ ό,τι νομίζετε» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Με νυχτερινή παρέλαση των φωτισμένων αρμάτων ξεκίνησε το τριήμερο της κορύφωσης του καρναβαλιού (Photos/Video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

ΚΟΣΜΟΣ

SCAF/FCAS: Τι είναι το μαχητικό 6ης γενιάς που θέλει να φτιάξει η Ευρώπη, αλλά Γαλλία και Γερμανία δεν μπορούν να συνεργαστούν  

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

CUCINA POVERA

Γαλατόπιτα «γυμνή», της Πελοποννησιακής παράδοσης

